NASA quer enviar eletricidade do espaço: é isso que ela planeja com a Ascent Solar

A energia solar não precisa ficar no seu telhado. A ideia de capturar energia solar e transmiti-la do espaço de volta para a Terra circula na ficção científica há décadas. Ela aparece em romances futuristas, animes distópicos e apresentações extravagantes de visionários da tecnologia. Mas agora, com um acordo assinado entre a NASA e a Ascent Solar Technologies, essa fantasia está prestes a entrar na fase de testes na vida real.

Sim, a NASA quer experimentar uma forma de energia que não exija fios, painéis no telhado ou estações terrestres gigantes. Estamos falando de satélites em órbita com painéis solares ultraeficientes que coletam energia 24 horas por dia — porque não há noite no espaço — e a transmitem diretamente de volta para a Terra na forma de raios laser ou micro-ondas. Parece loucura? É. Mas também é o tipo de loucura científica que amamos.

A tecnologia por trás deste projeto é tão elegante quanto ambiciosa. Baseia-se em células solares ultrafinas e flexíveis, capazes de suportar as condições extremas do espaço e converter a radiação solar em energia utilizável com uma eficiência que faz com que os painéis convencionais pareçam obsoletos. O objetivo não é apenas realizar testes em órbita, mas lançar as bases para um novo sistema energético global: um sistema em que não dependamos do clima, da geografia ou da hora do dia para obter eletricidade.

Um raio do céu (e não de Zeus): como funciona a transmissão de energia espacial

A ideia básica é esta: um satélite equipado com painéis solares ultraeficientes — como os da Ascent Solar — captura a energia do sol sem interrupção. Essa energia é convertida em micro-ondas ou lasers de alta frequência e concentrada em um ponto na Terra, onde uma estação receptora a converte de volta em eletricidade. Fim. Sem baterias intermediárias. Sem extensas redes elétricas. Apenas luz, ar e ciência.

Parece perigoso? Sim. Poderia parecer uma Estrela da Morte se você a olhar de baixo? Sim. Mas a tecnologia é projetada para ser segura. Os feixes são altamente direcionados e os receptores usam sistemas de rastreamento ativo que garantem que o feixe sempre chegue ao seu destino correto, mesmo que o satélite esteja a centenas de quilômetros de altura. Não estamos falando de uma arma orbital aqui, mas de um poste de luz solar com esteroides e um cérebro.

A chave para o sucesso reside na eficiência de cada etapa. É o que surge a Ascent Solar, uma empresa sediada no Colorado que trabalha com células solares de película fina há anos. Essas células são tão leves e adaptáveis ​​que podem ser enroladas como uma folha de papel, mas são capazes de gerar eletricidade com uma eficiência incrível para seu peso. Mais importante ainda, são resistentes à radiação cósmica, ao vácuo e a temperaturas extremas. Perfeitas para o espaço, onde nenhum painel solar convencional sobrevive por muito tempo.

O Acordo NASA-Ascent Solar: Ciência Exata e uma Visão de Longo Prazo

O anúncio de 25 de junho de 2025 marca um ponto de virada. Sob o acordo de colaboração, a Ascent Solar fornecerá sua tecnologia fotovoltaica de ponta para diversos programas de pesquisa e desenvolvimento da NASA. Um dos mais interessantes é o projeto Beam Power Transmission, que busca testar um sistema funcional de pequena escala em órbita.

Este não é um contrato qualquer. Não se trata apenas de vender painéis e pronto. É uma aliança estratégica para desenvolver em conjunto uma tecnologia que poderá se tornar padrão em uma década. A NASA, por sua vez, fornece seus recursos de teste em voos suborbitais, estações experimentais e satélites LEO (órbita de baixa órbita). A Ascent Solar fornece os módulos solares mais avançados do mercado e a engenharia necessária para transformar um conceito em hardware funcional.

O objetivo é múltiplo: gerar energia ininterrupta no espaço, transmiti-la com segurança e, acima de tudo, demonstrar que isso pode ser feito sem depender de infraestrutura terrestre cara ou poluente. Se funcionar, o sistema poderá alimentar bases lunares, veículos de exploração autônomos, cidades inteiras ou até mesmo zonas de desastre onde a rede elétrica esteja inoperante.

Por que isso é importante (e por que você deveria se animar)

O mais fascinante sobre esse desenvolvimento é que ele rompe com as limitações clássicas da energia solar. Hoje, mesmo em áreas ensolaradas, os painéis solares apresentam problemas: nuvens, chuva, poeira, o ciclo dia/noite. Não há nada disso no espaço. O sol brilha o tempo todo, com intensidade constante e sem obstruções. É a fonte de energia mais confiável que existe. Só que, até agora, não descobrimos como trazê-la de volta sem foguetes ou baterias.

Além disso, esse tipo de energia tem aplicações muito além da Terra. Imagine uma missão a Marte com sua própria rede elétrica orbital. Ou uma colônia lunar que nunca precise se preocupar em instalar reatores nucleares. Ou até mesmo estações de carregamento de veículos elétricos em áreas remotas do planeta, onde nunca houve infraestrutura elétrica. Tudo graças a um satélite, um feixe e um receptor.

E a melhor parte é que essa tecnologia também pode servir a algo mais mundano, mas igualmente necessário: reduzir a pegada de carbono dos nossos sistemas energéticos atuais. Se conseguirmos substituir uma parcela significativa do consumo global por energia transmitida do espaço, poderemos reduzir nossa dependência de carvão, gás natural e até mesmo de grandes usinas hidrelétricas que destroem ecossistemas inteiros.

Quão perto estamos de ver isso funcionar?

Embora o acordo seja recente, os primeiros experimentos já começaram. A NASA utilizou voos de teste com balões estratosféricos para avaliar a eficiência dos painéis da Ascent em condições semelhantes às do espaço. Feixes de laser de baixa potência também foram testados como meio de transmissão de energia em curtas distâncias. O próximo passo é levar tudo isso à órbita e testá-lo em tempo real.

A Ascent Solar afirmou que os primeiros módulos completos estarão prontos para testes em órbita antes do final de 2026. E se os resultados forem positivos, espera-se que uma constelação de satélites experimentais esteja operando sob esse sistema até 2028. Não é ficção científica daqui a 30 anos. É uma tecnologia funcional daqui a menos de cinco anos.

Além disso, a colaboração com a NASA garante que este não seja um projeto isolado ou especulativo. Ele está integrado a um ecossistema de missões que inclui o programa Artemis, um retorno à Lua e a futura exploração de Marte. Transmitir energia do espaço não é mais um luxo futurista: é uma necessidade logística.