Dragon Ball Z: Daima ganhará edição deluxe em Blu-ray com arte inédita de Toriyama

A série mais polêmica de Dragon Ball já prepara sua coleção definitiva. Quando Dragon Ball Z foi anunciado em 2023, o mundo otaku se dividiu como Namek explodindo: para alguns, a ideia de rever Goku em uma nova linha do tempo soou como uma nostalgia bem dosada; para outros, foi um retrocesso que cheirava mais a marketing do que a narrativa. Mas, para além do debate, a animação foi excepcional, o estilo visual cativante e agora, em meados de 2025, o produto ganha uma nova dimensão: uma edição exclusiva em Blu-ray foi anunciada com conteúdo inédito de ninguém menos que Akira Toriyama.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A edição, que será lançada no Japão e em outras regiões em setembro deste ano, reúne todos os 20 episódios de Daima no formato 4K UHD, acompanhados de uma coleção de esboços inéditos, designs conceituais e comentários manuscritos que Toriyama teria dado à Toei Animation antes de falecer em março de 2024. Em outras palavras: este box não é apenas um item de colecionador, mas também uma cápsula do tempo artística que se conecta diretamente ao criador original do universo Dragon Ball.

E sim: embora Daima tenha sido desenvolvido pelo estúdio com um certo grau de independência narrativa, os materiais agora incluídos nesta edição revelam que Toriyama estava mais envolvido do que muitos acreditavam. Redenção póstuma ou marketing bem planejado? De qualquer forma, é um presente tremendo para os fãs.

Arte inédita de Toriyama: a última vez que veremos seus traços?

Uma das grandes surpresas desta edição é que os esboços incluídos nunca vazaram durante a produção ou após o lançamento. De acordo com fontes da V Jump e da distribuidora Bandai Visual, o conteúdo foi cuidadosamente guardado, aguardando o momento certo para compartilhá-lo com os fãs. E esse momento é agora.

Dragon Ball Daima chegou ao seu final (Especial publimetro)

Consiste em mais de 40 páginas de arte, incluindo storyboards a lápis, versões alternativas de Goku Criança no novo estilo de Daima e contornos de personagens secundários que nunca apareceram nas telas. O mais impressionante: uma série de ilustrações desenhadas à mão com notas pessoais de Toriyama que dizem, por exemplo, “esta versão de Goku deve parecer mais travessa do que em GT, mas mais pura do que em Z”.

Dragon Ball Daima BluRay

Há também redesigns para Mestre Kame, Piccolo e novos personagens como Maluro e os soldados do Reino Demoníaco. Tudo isso vem em um livro de arte de capa dura com uma capa de metal no estilo Scouter e detalhes em tinta dourada. É o tipo de item que se torna cobiçado por colecionadores e será leiloado online por preços exorbitantes em dez anos.

ANÚNCIO

Box Set: o que exatamente vem e por que importa

A Edição Deluxe Blu-ray de Dragon Ball Z é mais do que apenas uma bela caixa de discos. De acordo com detalhes revelados pela Bandai Namco e Toei, o conjunto incluirá:

Todos os 20 episódios completos remasterizados em resolução 4K UHD, codificados em Dolby Vision e com áudio Dolby Atmos japonês.

Legendas em japonês, inglês, espanhol latino-americano e português (mais idiomas a serem confirmados).

Uma entrevista gravada com a equipe de animação da Toei, onde eles discutem o processo de adaptação do “espírito Toriyama” para esta nova série.

Um disco bônus com animações, cenas deletadas e cenas de bastidores da produção.

O livro de arte inédito, mencionado anteriormente, com esboços autênticos de Toriyama, comentários da equipe criativa e designs alternativos.

Além disso, haverá uma edição limitada especial que inclui uma figura articulada de Goku Daima (Criança Super Saiyajin), esculpida por Hiroyuki Nakazawa, um dos modelistas mais respeitados da Banpresto. Este conjunto estará disponível apenas para pré-venda e virá numerado, com certificado de autenticidade.

Akira Toriyama Dragon Ball Daima

LEIA TAMBÉM:

Nintendo patenteia console portátil modular: mais uma versão do Switch 2 ou um experimento fracassado?

Netflix lança botão de IA para pular cenas chatas: como funciona e o que significa para o cinema

Sam Altman está em parceria com o CEO da Microsoft? Veja o que sabemos até agora

Vale a pena? Para os fãs que cresceram com Dragon Ball, sem dúvida. Mas, além do hype de colecionador, o importante aqui é outra coisa: este box resgata o legado criativo de Toriyama em sua fase final e o transforma em um objeto físico que encapsula décadas de história, estilo e evolução.