Você acha que a tela do seu Nintendo Switch 2 está desfocada? Este pode ser o motivo

O Nintendo Switch 2 chegou com grande alarde e promessas de melhorias. Mais potência, uma tela maior, gráficos mais nítidos... basicamente, tudo o que um jogador de videogame portátil poderia sonhar. Mas assim que foi lançado, algumas pessoas começaram a notar algo estranho: a tela parece borrada.

Erro de percepção? Muito café? Na verdade, é um pouco mais do que isso. Há ciência por trás disso, e não são exatamente boas notícias.

O que os especialistas em telas descobriram

A equipe do Hardware Unboxed, conhecida por sua extrema paixão por medir coisas altamente técnicas, colocou a tela do Switch 2 sob o microscópio (literal e figurativamente). Eles executaram 20 testes de transição cinza-a-cinza (uma forma padrão de medir a velocidade com que os pixels mudam) e... um tempo de resposta de 33,3 ms.

Para se ter uma ideia:

Um painel LCD médio hoje gira em torno de 6,3 ms.

A tela do Switch original (sim, a de 2017) atingiu respeitáveis ​​21,3 ms.

E se você prefere opiniões com sotaque britânico, a Digital Foundry também se manifestou e confirmou: a tela do Switch 2 está mais desfocada do que a do seu antecessor. A essa altura, a nostalgia pelo antigo Switch pode se tornar uma realidade visual.

Por que isso importa?

Um tempo de resposta lento significa que a imagem demora mais para transitar entre os quadros. Se você estiver jogando a 60 fps (como muitos jogos para Switch), isso deve proporcionar uma experiência fluida... mas se a tela levar mais que o dobro desse tempo para atualizar, você terá um gargalo visual.

O resultado? Desfoque de movimento e uma sensação de “meh” onde deveria haver “uau”. E se você também estiver jogando um jogo que suporta 120 Hz (sim, a tela permite)... a experiência pode se tornar ainda mais frustrante. Como correr de chinelo.

E por que a Nintendo faria isso?

Tudo aponta para um meio-termo: menos velocidade para maior duração da bateria. O Hardware Unboxing sugere que a Nintendo reduziu a intensidade do “overdrive” (uma espécie de turbo visual) para que a bateria não descarregue tão rapidamente.

Considerando que o Switch 2 vem com uma bateria de apenas 19 Wh (menos da metade da do Steam Deck), parece lógico... embora não seja exatamente o ideal.

Então sim: a tela é maior e mais brilhante, mas a velocidade com que muda as imagens faz com que pareça uma TV bonita com reflexos lentos. Isso é um problema fatal? Não necessariamente. Mas para quem notar o desfoque, ele pode afetar seriamente a experiência portátil.