Putin dá sinal verde: Rússia criará um aplicativo de mensagens para combater WhatsApp e Telegram

WhatsApp? Telegram? Bem, não. Como mencionamos há algum tempo, a Rússia confirmou que quer seu próprio aplicativo de bate-papo inspirado no Kremlin. Esta semana, o presidente Vladimir Putin assinou uma lei autorizando a criação de um aplicativo de mensagens estatal, que promete ser integrado a todos os serviços governamentais.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O objetivo? Ter um sistema de mensagens 100% feito na Mãe Rússia.

E por que agora?

A Rússia busca sua “soberania digital” há algum tempo. Mas as coisas aceleraram desde que muitas empresas de tecnologia ocidentais fugiram após a invasão da Ucrânia em 2022.

Então, sim, o plano é reduzir a dependência de aplicativos estrangeiros... e se isso significa criar seu próprio Telegram, então vá em frente.

Será como o WhatsApp ou o Telegram?

De acordo com legisladores russos, o novo aplicativo estatal será mais parecido com o Telegram do que com o WhatsApp. Em outras palavras, espere algo com bate-papos, grupos, adesivos, talvez bots, mas com uma pequena ressalva: o Estado está de olho.

Críticos e especialistas em direitos digitais já alertam que isso pode ter consequências para a privacidade e as liberdades individuais.

ANÚNCIO

Mikhail Klimarev, diretor da Sociedade de Proteção da Internet (ONG russa de direitos digitais), estava à frente da curva: ele afirma que a Rússia provavelmente desacelerará o WhatsApp e o Telegram para forçar os usuários a experimentarem o novo aplicativo. Uma espécie de empurrãozinho digital... bem russo.

Um novo passo em direção à internet ao estilo do Kremlin

Este é apenas mais um passo na visão da Rússia de criar seu próprio ecossistema tecnológico: um onde o governo define as regras, os aplicativos são locais e tudo é mais “controlado”. A questão é: será útil, seguro ou mais um canal para o controle estatal?

LEIA TAMBÉM:

Estudo diz que pessoas estão aprendendo novo vocabulário graças ao ChatGPT

Gemini no Android Auto permitirá que você controle sua casa do assento do seu veículo

DeepSeek está ajudando militares chineses a escapar do controle dos EUA para obter chips

O que está claro é que Putin já aprovou o projeto.