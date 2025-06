Netflix lança botão de IA para pular cenas chatas: como funciona e o que significa para o cinema

(SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

A Netflix está testando um novo recurso com inteligência artificial que permite aos usuários pular automaticamente cenas consideradas “chatas” ou de pouco interesse, com base em padrões de navegação e análise comportamental. Disponível em versão beta limitada para iOS, essa ferramenta representa uma mudança radical na forma como transmitimos e redefine a experiência narrativa.

O que é e como funciona?

Por enquanto, seu nome provisório é “Inteligência Artificial para Pular Cenas” (ainda sem nome oficial). Ela utiliza inteligência artificial treinada com base em dados de navegação, duração da exibição e reações do usuário a cenas específicas. Ela ajusta dinamicamente o conteúdo exibido.

É uma interface semelhante a um “botão inteligente para pular”, visível durante a reprodução na versão beta do iOS. Quando ativada, a inteligência artificial detecta transições longas, monólogos longos ou cenas sem graça e oferece a opção de pulá-las automaticamente.

De acordo com a Netflix, a ferramenta estará disponível primeiro no iOS (versão beta opcional), como parte de sua experiência de busca e descoberta com inteligência artificial.

Onde e quando estará disponível?

As regiões iniciais seriam Austrália, Nova Zelândia e iOS nos EUA/Reino Unido. Quanto aos dispositivos: iPhones e iPads com Netflix beta.

De acordo com a Netflix, a expansão para Android e TV está planejada para os próximos “meses”.

O que ele busca resolver?

É apresentado como o fim da “rolagem infinita” e do tédio: os usuários frequentemente param de assistir ao conteúdo após alguns minutos.

Auxílio da IA ​​conversacional: Junto com o botão, a Netflix lançará um mecanismo de busca semelhante ao ChatGPT para encontrar conteúdo com base no humor, minimizando a busca manual.

Ele também apresenta um feed vertical semelhante ao TikTok: clipes curtos para descobrir séries sem assistir ao episódio completo.

Uma nova era para a Netflix

Em seu projeto mais ambicioso desde “Play Something”, a Netflix demonstra como uma função aparentemente simples como pular cenas pode revolucionar a experiência do usuário e romper com os formatos narrativos tradicionais. A IA não se limita mais à descoberta de conteúdo, mas vai diretamente ao cerne da nossa experiência de visualização: a própria visualização.

Você está pronto para um filme sem lacunas ou interrupções? A revolução da IA ​​acaba de apertar o “play”.