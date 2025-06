Oito anos depois, videogame alcança número recorde de jogadores online e ninguém sabe o porquê

Não, você não está lendo o calendário errado: estamos em 2025 e Star Wars Battlefront 2, um jogo lançado em 2017, acaba de quebrar seu recorde de jogadores no Steam. Não é uma remasterização nem um relançamento. É o mesmo jogo de oito anos atrás... e, de repente, milhares de pessoas decidiram retornar aos blasters, sabres de luz e batalhas galácticas épicas.

Em 23 de junho, o jogo de tiro multijogador atingiu 35.892 jogadores simultâneos no Steam, de acordo com dados do SteamDB. É um número surpreendente para qualquer jogo veterano, mas ainda mais para um cuja popularidade parecia estar congelada em carbonita há algum tempo.

O motivo? Ninguém sabe ao certo, mas as teorias estão se espalhando mais rápido que um caça TIE.

O preço? Nostalgia? Ou Andor?

Uma explicação bastante lógica é que o jogo está à venda por apenas US$ 4, o que é uma verdadeira pechincha. Aparentemente, isso também o colocou entre os títulos mais vendidos do Steam, o que sem dúvida aumenta sua visibilidade. Mas o fenômeno vai além de um simples desconto.

Desde maio, o número de jogadores começou a aumentar discretamente: passou de modestos 1.500 conectados em abril para mais de 5.000. No final daquele mês, quebrou o recorde anterior e atingiu 19.000 jogadores. Depois, caiu ligeiramente, como se tudo tivesse voltado ao normal... até que, inesperadamente, voltou a disparar.

Alguns fãs apontam que esse ressurgimento pode estar relacionado ao final da segunda temporada de Andor, a aclamada série do Disney+.

A história da rebelião inicial, com locais icônicos como Yavin 4 (que, aliás, é um mapa jogável em Battlefront 2), parece ter despertado a nostalgia de muitos jogadores. E, claro, quando a Força chama, você deve responder.

“Queremos Battlefront 3”... mas não crie muitas expectativas

O renascimento repentino do jogo gerou uma avalanche de mensagens nas redes sociais pedindo à EA que criasse um novo título: Star Wars Battlefront 3. Até mesmo atores de Andor, como Muhannad Ben Amor, aderiram ao clamor. Mas tudo indica que um novo Battlefront não está nos planos imediatos.

Um ex-produtor da DICE revelou que reunir a equipe original seria complicado, já que eles estão “espalhados por todos os lados”. Além disso, embora os dois jogos Battlefront modernos tenham vendido mais de 33 milhões de cópias, a EA teria rejeitado a ideia de um terceiro título devido aos custos de licenciamento.

Em vez disso, a empresa está focada em outros projetos, incluindo o desenvolvimento de Battlefield 6. Mas nem tudo está perdido: a EA está de fato trabalhando em outro jogo Star Wars, embora muito diferente.

O futuro? Estratégia por turnos na galáxia

Durante a Star Wars Celebration Japan, foi anunciado Star Wars: Zero Company, um título de estratégia por turnos ambientado nas Guerras Clônicas. Os desenvolvedores vêm do universo XCOM, então podemos esperar algo bastante tático e desafiador.

O jogo chegará em 2026 e, embora não seja o Battlefront 3 com o qual muitos sonham, promete seu próprio tipo de batalhas épicas.