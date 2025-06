Gemini no Android Auto permitirá que você controle sua casa do assento do seu veículo

Esqueceu de apagar as luzes do banheiro? Não fechou a porta da garagem? Não se preocupe, em breve você poderá resolver o problema sem sair do carro. Uma nova pista sugere que o Gemini, o assistente de IA do Google, está prestes a se integrar ao Android Auto para oferecer controle total da sua casa inteligente a partir do assento do motorista.

Sim, como se o painel do seu carro se tornasse o centro de comando da sua casa. A ideia parece saída de um filme futurista, mas parece que o Google está trabalhando para torná-la realidade em breve.

A descoberta: uma linha de código que diz tudo

A informação vem de uma inspeção detalhada do APK do aplicativo do Google, em sua versão beta 16.24.66.sa.arm64. Entre linhas e trechos de código, uma referência clara apareceu a uma extensão Gemini do Google Home projetada para controlar dispositivos do carro, e tudo indica que ela é específica para o Android Auto.

O código menciona que você pode aceitar ou rejeitar a conexão entre o Gemini e o Google Home. Se você aceitar, o Gemini terá acesso aos seus dispositivos inteligentes conectados e também poderá usar seu histórico de atividades e compartilhar algumas conversas com o Google Home para melhorar o serviço.

Sim, isso significa que você poderá acender as luzes da sala, ajustar o termostato ou verificar se trancou a porta... tudo isso apenas falando com o seu carro.

O que o Gemini pode fazer que o Assistente não pode?

Atualmente, o Google Assistente no Android Auto já permite que você faça coisas básicas com sua casa inteligente: desligar as luzes, ajustar o clima, verificar câmeras. Mas o Gemini foi projetado para ir muito além, com melhor compreensão de idiomas, mais contexto e integração mais profunda com sua conta do Google.

A grande expectativa é que o Gemini não apenas replique os recursos do Assistente, mas também os expanda. Isso incluiria a capacidade de receber recomendações, criar rotinas mais complexas e até mesmo fazer ajustes personalizados com base na rota que você está percorrendo ou no horário do dia.

O Google não disse nada... mas o código fala

Até o momento, o Google não fez nenhum anúncio oficial sobre o Gemini e o Android Auto. Mas essa descoberta parece ser a primeira confirmação técnica real de que algo está acontecendo nos bastidores.

Também não se sabe quando esse recurso será lançado, mas se já estiver no APK beta, os usuários provavelmente começarão a ver mudanças nos próximos meses.

Resumindo: prepare-se para transformar seu carro em um painel de controle futurista. Porque se a integração total entre Gemini, Android Auto e sua casa inteligente for o que está por vir, em breve você poderá desligar o forno, ligar o ar condicionado e baixar as persianas, tudo isso enquanto espera no semáforo.