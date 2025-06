Estudo diz que pessoas estão aprendendo novo vocabulário graças ao ChatGPT

Você já usou palavras como meticuloso, delve ou adepto e de repente se sentiu como um professor de Oxford? Bem, talvez não seja coincidência. Um grupo de pesquisadores em Berlim afirma que estamos começando a falar como o ChatGPT... sem nem perceber.

Isso mesmo. Um estudo recente do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano analisou nada menos que 280.000 vídeos acadêmicos no YouTube e descobriu que, desde o lançamento do ChatGPT, certas palavras incomuns em inglês começaram a aparecer em nossas conversas. Literalmente.

Você está falando ou a IA está falando por você?

De acordo com o The Verge, palavras como meticuloso, reino, delve e adepto tiveram um aumento de 51% no uso desde a chegada do ChatGPT. E todas elas têm uma coisa em comum: modelos de linguagem como este tendem a usá-las mais do que humanos. Até agora. A equipe de pesquisadores analisou vídeos de palestras, apresentações e discursos de mais de 20.000 canais acadêmicos. Depois de transcrever tudo, eles observaram que, aos poucos, o vocabulário da IA ​​estava se infiltrando na maneira como os humanos se expressam em voz alta.

Em outras palavras, não estamos apenas lendo uma linguagem mais parecida com a do GPT... também estamos começando a falá-la.

Vocabulário Virtual, mas Internalizado

Hiromu Yakura, um dos pesquisadores do estudo, explicou que muitas das pessoas nos vídeos nem percebem que começaram a soar como um chatbot treinado. Eles chamam isso de “vocabulário virtual internalizado” e, sim, soa muito científico, mas também um pouco sci-fi.

Esse fenômeno levanta questões interessantes — e até preocupantes — sobre como a IA pode estar afetando a maneira como nos comunicamos, talvez diminuindo a diversidade linguística ou até mesmo, se mal utilizada, manipulando o discurso público de maneiras sutis.

E agora?

Por enquanto, ninguém está sugerindo que nos tornaremos mini GPTs que se comunicam apenas com frases retiradas de redações escolares. Mas o estudo deixa claro que a interação constante com essas ferramentas já está tendo um impacto visível na maneira como falamos.

Se você tiver interesse em se aprofundar nas descobertas, o artigo completo se intitula “Evidências Empíricas da Influência de Modelos de Linguagem Ampla na Comunicação Falada Humana”. Um título digno de... bem, ChatGPT.