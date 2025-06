DeepSeek está ajudando militares chineses a escapar do controle dos EUA para obter chips

A DeepSeek, startup chinesa que causou impacto no início de 2024 ao afirmar que seus modelos de IA rivalizam com os da OpenAI e da Meta, chamou a atenção de Washington... mas não exatamente por suas conquistas científicas.

De acordo com autoridades do governo americano, a empresa não está apenas utilizando tecnologia ocidental para impulsionar seu desenvolvimento, mas também colaborando ativamente com as forças armadas chinesas.

E como se não bastasse, a DeepSeek também teria criado uma complexa rede de empresas de fachada no Sudeste Asiático para se infiltrar no mercado de chips avançados.

A ideia? Obter semicondutores de ponta, como os cobiçados H100s da Nvidia, que não podem ser enviados para a China devido às restrições de exportação dos EUA.

IA, vigilância e um pouco de espionagem digital

Um alto funcionário do Departamento de Estado confirmou à Reuters que a DeepSeek já forneceu suporte tecnológico direto ao Exército de Libertação Popular (ELP) e outras entidades de inteligência chinesas. Não se trata apenas de ter modelos de IA disponíveis em código aberto — a ligação vai além.

Segundo a fonte, a empresa estaria compartilhando dados e estatísticas de usuários com o aparato de vigilância do governo de Pequim.

Um fato curioso (e preocupante)? ​​A DeepSeek é mencionada mais de 150 vezes nos registros de aquisição do PLA. Embora a Reuters não tenha conseguido verificar cada caso, a magnitude sugere uma relação mais profunda do que simples colaborações acadêmicas ou licenciamento de software.

As Sombras do Acesso a Chips Proibidos

Desde que os EUA impuseram restrições à exportação de chips como o H100 da Nvidia, muitas empresas chinesas encontraram maneiras de obtê-los por outros meios. A DeepSeek aparentemente tentou acessar esses recursos por meio de servidores no exterior e de empresas de fachada no Sudeste Asiático.

De acordo com a mesma fonte, a empresa conseguiu adquirir um “volume significativo” de chips avançados — embora fontes da indústria garantam que não chegam nem perto dos 50.000 alegados em uma entrevista.

Enquanto isso, a Nvidia afirma que seus registros indicam que a DeepSeek comprou legalmente modelos menos potentes, como o H800.

E agora? Os EUA estão observando... mas não estão aplicando sanções (ainda)

Apesar das suspeitas e das crescentes evidências, o DeepSeek não foi incluído em nenhuma lista negra comercial dos EUA. Aliás, gigantes da tecnologia americanas como Microsoft, Google e Amazon ainda oferecem seus serviços de nuvem aos clientes que utilizam o DeepSeek.

O contexto não ajuda: a lei chinesa exige que todas as empresas de tecnologia compartilhem dados com o governo mediante solicitação, uma situação que gera enormes preocupações em países onde a privacidade digital é uma questão mais sensível.

Por isso, analistas se perguntam por quanto tempo mais os EUA deixarão esses casos de lado. Em resumo: a DeepSeek não está apenas desenvolvendo modelos de IA de ponta, mas também pode estar fazendo isso com tecnologia americana e para fins militares chineses.

E enquanto as autoridades em Washington aguçam seu foco, o mundo continua observando — com crescente desconfiança — como o próximo capítulo desta nova Guerra Fria tecnológica se desenrola.