Sam Altam diz que não teria conseguido cuidar de seu bebê sem o ChatGPT

Quando você pensa em Sam Altman, você o imagina como uma mente brilhante à frente da OpenAI, uma das empresas mais influentes do momento. O que nem todos esperavam era que ele também se descreveria como um pai dependente de seu próprio chatbot para sobreviver às primeiras semanas com seu recém-nascido.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Sim, o ChatGPT, o mesmo modelo que ajuda com tarefas de casa, resumos e piadas ruins, era seu principal aliado nos cuidados com as crianças. No podcast oficial da OpenAI, Altman é direto: “Está claro que as pessoas conseguem cuidar de bebês sem o ChatGPT há muito tempo... Não sei como teria feito isso.”

E ele não diz isso em tom de brincadeira.

ChatGPT, o novo livro para pais

Durante aquelas primeiras semanas, diz Altman, seu uso do chatbot foi “constante”. Perguntas sobre horários de sono, choros misteriosos, alimentação — tudo ia direto para o ChatGPT.

Nada de manuais clássicos, conselhos da avó ou buscas no Google. Uma demonstração de confiança absoluta na IA ou um salto direto para o pragmatismo do século XXI?

Alguns podem ver essa dependência como prova do sucesso do sistema que ela governa. Outros, como um sinal de alerta sobre como até mesmo aqueles que a desenvolvem parecem confiar mais na IA do que no conhecimento tradicional.

ANÚNCIO

Um futuro dominado por usuários... ou por assistentes?

Além de sua experiência como pai, Altman também faz afirmações ambiciosas sobre o futuro. “Meus filhos nunca serão mais inteligentes que a IA, mas serão mais capazes que nós porque saberão como usá-la”, afirma. Parece uma profecia otimista... mas também bastante discutível.

Seremos realmente mais capazes se delegarmos todas as nossas decisões a uma IA? Ou perderemos habilidades básicas como escrita, pensamento crítico ou simplesmente improvisação? Altman parece tão convencido de um futuro brilhante com a IA que é difícil encontrar um pingo de dúvida ou autocrítica em seu discurso.

E se o futuro brilhante não for tão brilhante assim?

O episódio também aborda um tópico menos discutido, mas crucial: poluição de dados. À medida que mais conteúdo gerado por IA circula e é reaproveitado para treinar novas IAs, surge o risco de “colapso do modelo”.

Menos precisão, mais erros, mais alucinações. Alguns especialistas acreditam que já estamos vendo sinais disso. E se o futuro brilhante que Altman vislumbra se basear em dados falhos?

Uma visão sem nuances?

Talvez o maior problema com a posição de Altman não seja seu entusiasmo pela IA, mas a falta de nuances em seu discurso. Tudo antes parece ultrapassado, e tudo depois parece perfeito. Mas qualquer pessoa que já tenha usado um chatbot sabe que suas respostas, embora úteis, estão longe de ser infalíveis.

LEIA TAMBÉM:

iPhone continua a dominar na China: será o telefone mais vendido novamente em 2025

Nove coisas simples que o ChatGPT pode fazer por você

A proibição de adolescentes usarem as redes sociais na Austrália tem um grande problema: Adolescentes

Uma IA pode ajudar você a cuidar do seu bebê? Talvez. Você deve confiar tudo a ela sem questionar? Isso é outra história. Se quiser formar sua própria opinião, o episódio do podcast está disponível... e, como sempre, a decisão está em suas mãos.