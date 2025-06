Confirmado: TikTok permanece nos EUA pelo menos até setembro

O TikTok continua legal nos EUA. Por enquanto. Após meses de idas e vindas, declarações confusas, leis incompletas e prazos ameaçadores, o presidente Donald Trump decidiu prorrogar mais uma vez o prazo para a empresa chinesa ByteDance vender a parte americana do aplicativo. A nova data está marcada no calendário: 17 de setembro.

Isso significa que, pelo menos até lá, ninguém precisa apagar seus rascunhos, as coreografias podem continuar e as “horas da história” continuarão a ser exibidas sem interrupções.

Mais um prazo, mais uma rodada de negociações

Trump já havia adiado a implementação da lei duas vezes antes. Tecnicamente, o TikTok deveria ter sido encerrado em janeiro deste ano se não houvesse progresso em direção à venda. Mas o presidente, que parece ter um carinho especial pelo aplicativo (e pelos jovens eleitores que o seguem lá), optou por não implementá-la imediatamente.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, essa extensão tem bases legais sólidas e “nos dá mais tempo para fechar um bom negócio”. O curioso é que tudo também depende da aprovação da China.

Trump disse ter “quase certeza” de que o presidente Xi eventualmente lhe dará o aval, embora não esteja claro se essa questão está no topo da lista de prioridades nas negociações bilaterais.

Venda? Tarifas? Déjà vu tecnológico?

Em teoria, a ByteDance está tentando dividir suas operações e vender a parte americana do TikTok para investidores americanos, criando uma nova empresa com sede nos EUA. Tudo muito limpo... exceto que a China freou o acordo depois que Trump ameaçou com novas tarifas. E foi isso: em espera.

Em março, o presidente chegou a expressar sua disposição de reverter as tarifas se isso ajudasse a fechar o negócio. Mas entre idas e vindas políticas e tensões comerciais, o acordo ainda não está no horizonte.

Enquanto isso, alguns legisladores — especialmente do lado democrata — questionam se Trump tem autoridade para continuar estendendo os prazos e se o acordo estaria em conformidade com as letras miúdas da lei.

E agora?

Por enquanto, o TikTok continua tão ativo quanto sempre nos celulares de mais de 170 milhões de americanos. Mas o drama está longe de terminar. A ByteDance venderá sua participação? A China dará sinal verde? Trump estenderá o prazo novamente?

Uma coisa é certa: se o TikTok fosse uma novela, estaria na 4ª temporada e ainda não teria resolvido o triângulo amoroso entre política, negócios e curtidas.