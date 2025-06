Como a Tesla pretende controlar remotamente seus robotaxis?

O plano parece futurista e ambicioso, como tudo o que a Tesla tem a oferecer: lançar uma frota de veículos autônomos sem motorista em Austin, Texas, que serão monitorados e, se necessário, controlados por humanos de outro local.

Em outras palavras, direção remota. Mas, embora Musk afirme ser “superparanoico com a segurança”, muitos especialistas se perguntam se isso será realmente seguro ou apenas mais uma promessa difícil de cumprir.

O que é teleoperação?

Em termos simples, a teleoperação é como operar um robô (ou, neste caso, um carro) à distância, por meio de uma conexão sem fio. É usada para treinar a IA, monitorar seu desempenho e, quando as coisas ficam feias, assumir o controle direto.

No mundo dos robotáxis, isso não é novidade. Várias startups já o implementaram, embora cada uma com sua própria abordagem e limitações. Algumas, como a Waymo, permitem que os veículos perguntem aos humanos o que fazer em determinadas situações, mas sem que esses humanos assumam ativamente o volante.

Outras, como a Baidu na China, permitem a direção totalmente remota, quase como jogar um videogame.

As limitações são reais (e preocupantes)

O problema com essa tecnologia é bastante óbvio: ela depende de uma conexão de rede. E o que acontece se essa conexão cair no momento em que o carro estiver no meio de uma rua movimentada? Exatamente.

Philip Koopman, especialista em segurança de veículos autônomos da Carnegie Mellon, foi direto: “É uma tecnologia inerentemente pouco confiável”. Talvez funcione com uma frota pequena, como os 10 veículos que a Tesla planeja lançar em Austin, mas expandir isso para centenas ou milhares de unidades é outra história.

Até o ex-CEO da Waymo concordou: a direção remota, com suas latências e potenciais falhas de sinal, é “muito arriscada”.

Então, como a Tesla fará isso?

A verdade é que a abordagem exata permanece um mistério. Musk disse que os robotaxis navegarão apenas em áreas “seguras” de Austin e evitarão cruzamentos complicados. Ele também mencionou que humanos os supervisionarão remotamente e poderão intervir se algo der errado. Mas como exatamente? Não está claro.

A Tesla abriu vagas de emprego buscando operadores remotos capazes de acessar e controlar tanto os veículos autônomos quanto seus futuros robôs humanoides (sim, eles também estão a caminho).

A ideia é que, se um robotáxi ficar preso em uma rua de pedestres, por exemplo, o despachante possa “assumir o volante” de um local central.

A data de lançamento provisória é 22 de junho, embora o próprio Musk tenha reconhecido que ela pode mudar, justamente por questões de segurança.

Será esta a solução definitiva para a operação de carros autônomos ou uma fase intermediária com mais riscos do que parece? A verdade é que a estreia da Tesla no mundo dos robotáxis será acompanhada de perto. E com razão.