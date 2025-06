Anime ‘Dr. Stone’ se une a universidade para promover carreiras científicas

Na lista de coisas que não sabíamos que precisávamos está esta pequena joia: Dr. STONE, o anime em que a ciência literalmente salva o mundo, agora faz parte de uma campanha para motivar jovens japoneses a estudar tecnologia.

Sim, uma universidade séria e prestigiosa colaborando com um anime em que as pessoas fazem geradores elétricos de bambu e saliva. E faz todo o sentido.

Ciência, informações exclusivas e portas abertas para o futuro

A Universidade de Tecnologia de Tóquio anunciou que, durante seu “Open Campus” de verão — uma espécie de evento japonês de portas abertas —, os visitantes não só poderão conhecer os laboratórios e programas oferecidos pela instituição, como também receber brindes exclusivos do ‘Dr. STONE’.

Quando? Anotem: 13 e 20 de julho, depois 2, 3, 16 e 17 de agosto. Onde? No Japão, claro (você terá que economizar para a passagem aérea). A ideia é usar o poder do anime para animar jovens em idade de escolher uma carreira a pesquisar, descobrir e, quem sabe, um dia... criar sua própria versão da pedra da ressurreição!

E se estudar ciência fosse tão épico quanto nos animes?

Dr. STONE é famoso por uma coisa: transformar a nerdice em algo épico. Seu protagonista, Senku, não tem músculos nem poderes mágicos, mas compensa isso com muito conhecimento e nenhuma vontade de desistir. Como não usar isso como inspiração para futuros cientistas?

A universidade explicou que a filosofia da série — aprender, compartilhar conhecimento e usar a ciência para melhorar o mundo — anda de mãos dadas com o que eles ensinam. E se isso os ajudar a fazer com que mais adolescentes digam “Quero ser engenheiro” em vez de “Quero ser um influenciador”... já é uma vitória total.

Enquanto isso, o anime se prepara para o seu final

Como se não bastasse, ‘Dr. STONE’ retorna em 10 de julho com a segunda parte de sua temporada final, intitulada ‘SCIENCE FUTURE’. Haverá três arcos que concluirão a história com toda a emoção (e fórmulas químicas) que os fãs esperam.

A TMS Entertainment está encarregada do final, com direção de Shuhei Matsushita e roteiro de Kurasumi Sunayama. Baseado no mangá de Riichiro Inagaki e Boichi, o anime tem sido uma aula de ciências disfarçada de série de aventura... ou vice-versa.

Então agora você já sabe: se gostou de ‘Dr. STONE’, talvez não vá apenas assistir, mas vivenciar a experiência. Quem sabe sua próxima aventura pode começar em um laboratório e não em um campo de batalha?