Agora você pode criar GIFs animados com a Ferramenta de Recorte do Windows 11

Após anos de pedidos, memes e soluções complexas, a Microsoft tornou realidade um dos sonhos mais simples (mas muito solicitados) dos usuários do Windows: a Ferramenta de Recorte agora permite criar GIFs animados. Sim, aqueles loops mágicos que usamos para tudo, desde explicar bugs até compartilhar memes.

O recurso já está no ar, embora, por enquanto, seja apenas para quem participa do programa Windows Insider. Se você for um dos sortudos que participa dos canais Dev ou Canary (aqueles que testam novos recursos antes de todo mundo), poderá começar a gravar clipes curtos que se transformam em GIFs prontos para compartilhar.

Adeus aos programas externos: você não precisa mais de nada para criar seus GIFs

Até agora, se você quisesse transformar um pedaço da sua tela em um GIF, precisava procurar alternativas como ShareX, ScreenToGif ou alguma outra ferramenta externa. Um pouco trabalhoso se você quisesse apenas mostrar como o botão “Salvar” do seu aplicativo favorito quebra ou explicar em 10 segundos como desativar notificações.

Acabou.

Com a nova atualização, a Ferramenta de Captura (que você ativa com Win + Shift + R) tem uma opção “Criar GIF”. Basta selecionar a área que deseja gravar, clicar em gravar e pronto: em segundos, você tem um GIF para enviar por e-mail, compartilhar em um bate-papo ou colar em um site.

Sem players, sem conversão. Sem drama.

A melhor parte? Você pode escolher entre baixa ou alta qualidade e gravar até 30 segundos. Se ultrapassar o limite, o Windows avisará e você terá que salvar como um vídeo MP4 (um lembrete amigável de que 30 segundos em formato GIF já são um curta-metragem).

Também funciona com vários monitores e é superintuitivo

Se você trabalha com mais de uma tela (alô, multitarefas), a ferramenta também está pronta para você. A gravação se adapta perfeitamente e é controlada a partir de uma janela flutuante que não atrapalha. Compacto, claro e fácil de usar, do jeito que gostamos.

Claro, se você não estiver no programa Insider, terá que esperar um pouco mais. A versão pública provavelmente receberá esse recurso com uma atualização de verão, talvez como parte da tão aguardada atualização 24H2 do Windows 11 ou no próximo “Momento Notícias”.

Resumindo: sim, GIFs agora são padrão no Windows

O que costumava exigir a instalação de mil coisas agora está a apenas um atalho de teclado de distância. Perfeito para tutoriais, explicações, memes ou simplesmente para dizer “veja só” sem palavras.