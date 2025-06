Nove coisas simples que o ChatGPT pode fazer por você

O ChatGPT está mudando o mundo a uma velocidade vertiginosa. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. E a melhor parte é que, além da revolução tecnológica, esta ferramenta pode ajudar você com tarefas cotidianas, como escrever um e-mail ou planejar sua próxima viagem. Nada épico, mas muito útil.

Se você ainda hesita em usá-lo ou acha que ele só é útil para tarefas complexas, aqui está uma lista de nove coisas simples — e descomplicadas — que o ChatGPT pode fazer por você.

1. Escreve seus e-mails para você

Você tem dificuldade para iniciar um e-mail? Não tem certeza do tom ou formato? Pergunte ao ChatGPT. Basta fornecer os detalhes principais e deixar que ele escreva para você. É formal? Precisa soar amigável, mas profissional? Você quer que seja curto e direto? O que você precisar.

Só não se contente com a primeira tentativa. Leia, ajuste, torne-o seu. A mensagem é sua, não da IA. Mas, como ponto de partida, é um salva-vidas.

2. Planeja sua viagem (sem estresse)

Se você adora viajar, mas odeia planejar um itinerário, esta dica é para você. Você pode informar ao ChatGPT para onde vai, quantos dias tem e o que lhe interessa (comida, história, natureza, relaxamento, etc.). E pronto: ele cuida do planejamento.

Não se convenceu com a primeira sugestão? Peça outra. Ou ajuste os detalhes. O lado bom é que você pode construir uma base sólida sem gastar horas em blogs e fóruns.

3. Explica coisas complexas (em palavras comuns)

Do que é blockchain à importância do multithreading, o ChatGPT pode explicar tudo sem te deixar perplexo. Você pode pedir uma explicação como se fosse uma criança de 10 anos ou um estudante universitário. E a melhor parte: ele explica tudo com exemplos, analogias e até imagens.

Ideal se você não quer ficar pensando, mas também não quer ler um artigo acadêmico.

4. Ajuda você a tomar decisões difíceis

Não, ele não decidirá por você. Mas pode te ajudar a pensar melhor. Você pode contar o dilema, pedir prós e contras, sugestões ou simplesmente organizar suas ideias.

Às vezes, apenas ler a situação de outra perspectiva (mesmo que seja uma IA) é exatamente o que você precisa para esclarecer as coisas.

5. Organiza projetos e estratégias

Você tem uma ideia, mas não sabe por onde começar? Um projeto que parece grande demais? Dê ao ChatGPT os detalhes básicos e ele os dividirá em etapas, fases ou tarefas.

Ele pode ajudar você a estruturar seu plano, calcular prazos e identificar prioridades. O que leva uma tarde inteira, ele faz em minutos. Depois, você pode fazer os ajustes necessários.

6. Ajuda você a pesquisar (e entender)

Você se interessa por um tópico, mas não sabe por onde começar? O ChatGPT pode fornecer um resumo detalhado, cronogramas, perfis principais e até sugestões para pesquisas futuras.

E se você usar o recurso “Pesquisa Aprofundada”, ele até prepara um relatório com as fontes incluídas. Demora um pouco mais, mas economiza dias.

7. Resume textos longos (como um campeão)

Um artigo de 10.000 palavras? Uma longa reunião no Zoom? Uma entrevista transcrita que você não tem tempo para ler? O ChatGPT pode fornecer um resumo claro e rápido. E se você quiser mais detalhes posteriormente, pode pedir para ele se aprofundar.

Lembre-se de não compartilhar informações confidenciais. Por mais eficiente que seja, ainda é uma IA.

8. Cria cartões de estudo

Se você estiver estudando algo (para uma prova, uma entrevista ou apenas por curiosidade), o ChatGPT pode gerar flashcards para memorizar informações importantes. Você decide se quer entrevistas com perguntas e respostas, múltipla escolha ou outro formato.

Basta informar o tópico que você está revisando e ele cuidará do resto. Você pode até enviar suas próprias anotações.

9. Pratica entrevistas com você

Você tem uma entrevista em breve? O ChatGPT pode ajudar você a praticar. Informe o tipo de vaga, o setor, o tipo de entrevista e o que você quer trabalhar. Em seguida, ele finge ser o entrevistador e dá um feedback sobre suas respostas.

É surpreendente como ele faz isso tão bem. Não é a mesma coisa que uma furadeira de verdade, claro, mas é uma prática muito útil para polir detalhes.