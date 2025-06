iPhone continua a dominar na China: será o telefone mais vendido novamente em 2025

O mercado chinês pode ser um dos mais competitivos do planeta, mas a Apple demonstrou mais uma vez por que continua sendo uma gigante. De acordo com os dados mais recentes da Counterpoint Research, o iPhone foi novamente o telefone mais vendido na China em maio de 2025, um feito que reafirma o poder da marca em um de seus territórios mais desafiadores.

Durante abril e maio, as vendas globais do iPhone cresceram 15% em relação ao ano anterior, marcando o melhor desempenho da Apple nesse período desde o auge da pandemia. A força motriz por trás desse aumento: a retomada do crescimento na China e nos Estados Unidos, seus dois principais mercados.

Aumentos de dois dígitos também foram registrados em regiões como Japão, Índia e Oriente Médio. A Apple parece ter encontrado seu ritmo exatamente onde mais precisava.

Descontos estratégicos ou um golpe de mestre?

Não é segredo que a Apple teve que se adaptar para manter sua posição na China. A concorrência local — com gigantes como Huawei, Xiaomi e Vivo — era implacável. Mas a Apple respondeu com uma estratégia direta e eficaz: reduziu os preços.

Em maio, algumas lojas online na China ofereceram descontos de até 2.530 yuans (cerca de US$ 351) nos novos modelos do iPhone 16. Uma mudança incomum na filosofia de preços da Apple, mas que parece ter dado resultado.

Além disso, a empresa se beneficiou — ainda que indiretamente — de certas medidas de evasão tarifária, que contribuíram para a recuperação das vendas.

Paralelamente, as remessas de celulares de marcas estrangeiras para a China também apresentaram ligeiro crescimento: 3,52 milhões de unidades em abril, pouco acima dos 3,50 milhões de unidades enviadas no mesmo mês de 2024, segundo dados da Academia Chinesa de Informação e Comunicações.

Embora analistas, como Ivan Lam, da Counterpoint, alertem que tudo pode mudar se a China ou os Estados Unidos mudarem suas perspectivas econômicas, por enquanto, a perspectiva da Apple para o segundo trimestre é otimista.

Embora os iPhones não tenham mais o domínio indiscutível de alguns anos atrás, esse retorno ao primeiro lugar na China confirma que a Apple ainda tem muito a ganhar.