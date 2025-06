Tesla pode adiar lançamento de robotáxis até setembro: veja o porquê

O tão esperado lançamento de veículos autônomos — que Elon Musk havia agendado provisoriamente para este domingo — está agora sob escrutínio. Em uma carta enviada esta semana, alguns legisladores democratas da região de Austin pediram à Tesla que adiasse essa implantação até que as novas regulamentações entrassem em vigor.

O argumento é bastante simples: seria melhor para a segurança pública e para construir a confiança pública. E se a Tesla decidir não esperar — o que é perfeitamente viável — os legisladores querem várias respostas: eles exigem informações claras sobre como a empresa cumprirá a legislação futura.

O que diz a nova lei?

Até agora, o Texas permitiu a operação de veículos autônomos com alguns requisitos mínimos: basicamente registro e seguro. Mas a nova legislação, aprovada no mês passado (embora ainda não sancionada pelo governador), muda bastante as regras.

Pela primeira vez, exigiria que as empresas solicitassem autorização específica para operar. Também daria às autoridades estaduais o poder de revogar licenças se um veículo representasse um perigo para o público. Elas também seriam obrigadas a fornecer instruções claras à polícia e aos serviços de emergência em caso de incidente.

E o que a Tesla diz?

Por enquanto, nada. A empresa não respondeu à carta nem forneceu mais detalhes sobre como seria o lançamento. O pouco que se sabe é o que Musk disse: eles começariam com 10 ou 20 Model Ys, operando apenas nas áreas “mais seguras” de Austin.

Não foi revelado quem poderá usá-los, como funcionará o carregamento ou se haverá operação remota ou supervisão humana.

O que está claro é que há muito em jogo. Musk disse que o compromisso com a direção autônoma é fundamental para o futuro da Tesla, especialmente em um momento em que as vendas de carros elétricos mostram sinais de desaceleração.

Enquanto isso, investidores e analistas permanecem atentos. Grande parte do valor de mercado da Tesla está atrelada àquela promessa futurista de robotáxis e humanoides que — por enquanto — permanece irrealizada.