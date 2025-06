IA de vídeo do Google pode chegar ao YouTube Shorts em alguns meses

O futuro dos vídeos curtos no YouTube parece estar prestes a mudar. A plataforma integrará seu modelo de IA generativa, Veo 3, ao Shorts ainda neste verão (no hemisfério norte), potencialmente adicionando um toque criativo à ferramenta preferida dos criadores mobile.

Veo 3, chegando diretamente ao Shorts

Durante uma palestra no Festival de Cinema de Cannes Lions, o CEO do YouTube, Neal Mohan, confirmou que o Veo 3, o mais recente modelo de geração de vídeos do Google, será integrado ao YouTube Shorts “nos próximos meses”.

Embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre os recursos exatos, ele destacou que o Veo 3 melhora a qualidade do vídeo e incorpora áudio, sugerindo que os futuros Shorts podem se tornar mais complexos, criativos e personalizados.

O que os criadores podem fazer hoje?

Atualmente, os usuários já podem usar o Veo 2 — a versão anterior do modelo — para gerar fundos animados usando o Dream Screen ou criar clipes independentes. A integração do Veo 3 representaria um avanço significativo, especialmente se permitir maior controle sobre a narrativa, o áudio e os efeitos.

Uma grande incógnita é o acesso. Atualmente, a criação de conteúdo com o Veo 3 exige uma assinatura paga dos planos AI Pro ou AI Ultra do Google. O YouTube não confirmou se os criadores do Shorts poderão usá-lo gratuitamente ou se também estará sujeito a um acesso pago.

E, como costuma acontecer com o Google, não houve resposta imediata às perguntas sobre preço ou disponibilidade.

Enquanto isso, o YouTube Shorts já registra mais de 200 bilhões de visualizações por dia, anunciou Mohan. Com um público desse tamanho, integrar ferramentas de IA mais poderosas não é apenas lógico: é um passo fundamental na corrida por conteúdo curto.