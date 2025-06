Planejam um Spin-off de God of War, mas não deve ser lançado antes de 2026

O retorno de Kratos às suas raízes gregas soa como música para os fãs clássicos de God of War. Mas se você esperava vê-lo em breve, é melhor se acomodar: o projeto está supostamente em desenvolvimento, mas seu lançamento foi adiado para 2026, de acordo com fontes próximas ao assunto.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A Sony, por enquanto, permanece em silêncio.

O que se sabe sobre o novo God of War?

Durante o último episódio do podcast The Last Nintendogs, o jornalista Jeff Grubb (Giant Bomb) mencionou que ouviu dizer que o novo God of War chegaria em 2026. Essa informação coincide com relatos anteriores que falavam de um spin-off ambientado novamente na Grécia, longe das aventuras nórdicas de Ragnarok.

O título estava originalmente planejado para ser lançado este ano, mas isso não está mais em pauta.

Um God of War 2D?

De acordo com o jornalista Tom Henderson (Insider Gaming), este novo jogo não mudaria apenas o cenário, mas também o estilo. A versão teria adotado um formato metroidvania 2D, semelhante ao bem-sucedido Prince of Persia: The Lost Crown. Jeff Grubb também apoiou essa versão.

Essa mudança a colocaria em linha com a tendência recente de grandes franquias que experimentam estilos mais clássicos e mais laterais, apelando à nostalgia e, ao mesmo tempo, permanecendo inovadores.

ANÚNCIO

Sony permanece em silêncio

Até o momento, a Sony não confirmou oficialmente nenhum spin-off ou sequência direta de God of War: Ragnarok (2022), o jogo que — segundo o Santa Monica Studio — encerrou a saga nórdica de Kratos. Desde então, o estúdio não revelou em qual projeto está trabalhando, o que mantém as especulações em alta.

LEIA TAMBÉM:

Um caminho sem volta? O streaming ultrapassa a televisão nos Estados Unidos

Sem planos e seguindo o “instinto”: assim serão os robôs de construção do futuro

Sexting: quais são os riscos e chaves para se proteger

Verdade ou especulação?

A ausência do título no recente State of Play levantou dúvidas sobre a existência real do projeto. Mas, com fontes concordando sobre a data estimada de lançamento e a mudança de foco, tudo indica que o retorno de Kratos está a caminho, embora com um novo estilo e uma boa dose de paciência.