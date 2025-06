Dizem que o TikTok ainda está vivo nos Estados Unidos graças a Donald Trump... Por enquanto

O TikTok tem uma nova oportunidade em solo americano, cortesia de Donald Trump. Apesar da lei determinar sua venda ou fechamento até 19 de junho, o presidente assinará uma nova extensão, dando-lhe mais 90 dias de vida. O motivo? Política, pressão internacional... e sim, o voto dos jovens.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Trump ao resgate (de novo)

A Casa Branca confirmou que o presidente assinará uma ordem executiva esta semana para estender o prazo para a ByteDance — a empresa chinesa dona do TikTok — vender suas operações nos EUA. Originalmente, o aplicativo seria desativado se não houvesse progresso concreto até 19 de junho.

Mas Trump não quer desativar o aplicativo. “O presidente não quer que o TikTok desapareça”, disse a porta-voz Karoline Leavitt. O novo prazo será meados de setembro.

Política, geopolítica... e algoritmos

Trump já havia estendido o prazo duas vezes: primeiro para abril, depois para junho. E embora a lei exigisse que ele tomasse uma decisão firme, o ex-presidente decidiu ser flexível.

Por quê? O TikTok foi fundamental para sua campanha de 2024, especialmente para se conectar com os eleitores jovens. Em maio, ele próprio afirmou que estenderia o prazo por esse motivo.

Ele chegou a dar a entender que faria todo o possível para fechar um acordo: falou em reduzir as tarifas sobre a China se isso ajudasse a vender o aplicativo para investidores americanos. Mas as tensões com Pequim, somadas às novas tarifas impostas por Trump, complicaram as perspectivas.

ANÚNCIO

E o acordo?

Havia uma proposta em andamento para transformar o TikTok USA em uma empresa com sede nos EUA e controlada majoritariamente. Mas quando a China disse que não estava disposta a aprová-la, tudo foi suspenso.

Trump, otimista como sempre, disse que aguarda a aprovação do presidente Xi Jinping. “Provavelmente”, respondeu quando questionado se estenderia o prazo novamente.

LEIA TAMBÉM:

Um caminho sem volta? O streaming ultrapassa a televisão nos Estados Unidos

Sem planos e seguindo o “instinto”: assim serão os robôs de construção do futuro

Sexting: quais são os riscos e chaves para se proteger

Essa extensão é legal?

Enquanto isso, os senadores democratas estão desconfiados. Eles alegam que Trump não tem autoridade legal para continuar a esticar a corda e que o acordo em discussão não atende aos requisitos da lei.

Então, sim, o TikTok ainda está ativo. Mas com cada extensão, aumentam as incertezas legais, as tensões diplomáticas e as críticas políticas.