Aqui está o que sabemos sobre o console Xbox de próxima geração

O futuro do Xbox já está em desenvolvimento e, segundo a Microsoft, estamos diante do maior salto técnico da história de seus consoles. A nova aliança com a AMD promete uma máquina mais potente, mais inteligente e menos “jogue aqui apenas”. O console definitivo? Ainda estamos longe, mas o plano é ambicioso.

Microsoft + AMD: Aliança da Próxima Geração

A presidente do Xbox, Sarah Bond, anunciou um acordo estratégico plurianual com a AMD para projetar em conjunto o coração tecnológico de seus futuros dispositivos, incluindo o próximo Xbox. O objetivo: criar uma experiência mais imersiva, com gráficos de última geração e a ajuda da inteligência artificial para elevar a jogabilidade.

Não se trata apenas de uma melhoria cosmética: a Microsoft quer que seu console seja capaz de oferecer jogos mais vibrantes, dinâmicos e adaptáveis, graças à integração da IA ​​diretamente no hardware.

Um console, muitos lugares

Além do hardware, a Microsoft quer mudar como e onde jogamos. A ideia é quebrar as barreiras do ecossistema fechado: chega de jogos presos a uma única loja ou console. O Xbox e o Windows trabalharão juntos para que os títulos estejam “sempre com você” em qualquer dispositivo.

Sim, isso parece muito com jogos em nuvem, no PC, no console... e talvez em algo mais.

E o console portátil?

Em relação a esse “algo mais”, as notícias não são tão claras. Embora a Microsoft tenha flertado com a ideia de seu próprio console portátil, seus planos parecem estar em espera ou completamente cancelados.

No entanto, eles estão colaborando com a Asus para lançar novos modelos do Xbox ROG Ally, uma espécie de PC portátil projetado para gamers, com suporte para todos os tipos de jogos... até mesmo títulos de PlayStation PC. Data? Neste fim de ano. Preço? Ainda um mistério.

O maior salto em hardware, segundo o Xbox

Bond não hesitou em seus elogios: o próximo Xbox será, como ele disse em fevereiro, “o maior salto técnico já visto em uma geração de hardware”. Se isso parece exagero, é porque é. Mas, vindo do cara que lidera a divisão, pelo menos vale a pena prestar atenção.

Data de lançamento? Nada confirmado ainda. Mas com essa parceria e as promessas em jogo, 2026 ou 2027 parecem cada vez mais prováveis.