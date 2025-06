Instagram traz grandes mudanças: fala-se em revolução

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

A partir de 20 de junho de 2025, o conteúdo público do Instagram (como postagens, status e fotos) será rastreável e indexado pelo Google. Isso permite maior visibilidade de SEO para criadores e marcas. Ótimas notícias do Meta, não é mesmo?

Como isso impactará sua estratégia de SEO?

Palavras-chave, hashtags e legendas se tornarão mais relevantes. De acordo com relatórios da Adobe e da Kapwing, postagens otimizadas melhorarão seu posicionamento no Google.

Com o fim do sistema de verificação de fatos e a integração das Notas da Comunidade, o Meta está comprometido com uma indexação mais aberta, apoiada por sua comunidade.

Integração com aplicativos: WhatsApp, Instagram e Facebook

A partir de janeiro de 2025, o Meta permitirá o compartilhamento de status e postagens entre suas plataformas por meio da Central de Contas. Isso fortalece sua presença multiplataforma nos mecanismos de busca.

Meta fará uma mudança importante neste 20 de junho de 2025 (Photo illustration by Ezra Acayan/Getty Images) (Ezra Acayan/Getty Images)

Impacto para Marketing e Criadores

Maior Alcance Orgânico: O conteúdo público ganha visibilidade fora do aplicativo.

Otimização de Campanhas: Estratégias de SEO no Facebook e Instagram se tornam essenciais.

Competindo pela indexação: otimizar imagens e conteúdo otimizado para dispositivos móveis será crucial.

Recomendações

Relevância das palavras-chave

Insira palavras-chave em legendas e hashtags antes de 20 de junho

Atualize os perfis

Certifique-se de que os perfis e postagens sejam públicos

Reutilize o conteúdo

Transforme vídeos populares de Reels ou mensagens diretas em formatos indexáveis ​​(postagens, stories)