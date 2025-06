YouTube não quer que você bloqueie anúncios, então estão deixando os vídeos mais lentos

Se seus vídeos do YouTube têm carregado lentamente ultimamente, travando misteriosamente na inicialização ou ficando pretos por alguns segundos... não é sua internet, nem seu PC, nem Mercúrio retrógrado. É o YouTube. Mais especificamente, é o Google pisando no acelerador (ou melhor, no freio) contra aqueles que usam bloqueadores de anúncios.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Tudo começou há alguns dias, quando vários usuários no Reddit e nos fóruns do navegador Brave notaram um padrão suspeito: os vídeos ficam pretos ao carregar, bem no horário em que os anúncios costumam ser exibidos.

Em seguida, aparece uma mensagem dizendo algo como: “Verifique as extensões do seu navegador; elas podem estar afetando a reprodução do vídeo”. E, claro, há um link direto para a página de suporte do Google para desativar o bloqueador de anúncios.

Isso não é coincidência. O pessoal da PCWorld testou com extensões como o uBlock Origin Lite e conseguiu reproduzir o mesmo comportamento. Segundo relatos, o Google pode estar usando sua conta para identificar se você já bloqueou anúncios... e reduzindo a velocidade dos seus vídeos como uma punição silenciosa.

O eterno jogo de gato e rato

Como esperado, os desenvolvedores de extensões anti-anúncios não ficaram parados. O pessoal da AdGuard já resolveu o problema dos pop-ups, descrevendo-o como um “clássico jogo de gato e rato”. Mas desta vez o Google parece disposto a levar o jogo mais longe.

Além de tornar os vídeos mais lentos, o YouTube também está removendo conteúdo de criadores de conteúdo que explicam como bloquear anúncios ou baixar vídeos. A desculpa? Eles supostamente violam a política de “conteúdo nocivo”. Sim, bem específico.

ANÚNCIO

E tudo isso enquanto o preço do YouTube Premium continua altíssimo: US$ 14 por mês só para remover anúncios.

Para muitos, simplesmente não vale a pena, especialmente com anúncios disfarçados de promoções no conteúdo, vídeos exclusivos para assinantes e uma avalanche crescente de conteúdo gerado por IA.

Alguns usuários já preferem apoiar os criadores diretamente pelo Patreon... porque dar esse dinheiro ao YouTube parece, digamos, feio.

A realidade é que o Google está perdendo a batalha contra o bloqueio de anúncios e, em vez de se adaptar, está respondendo com mão pesada.

LEIA TAMBÉM:

Perguntaram ao Grok sobre os 10 melhores modelos de IA: ele não estava entre os 3 primeiros

Dragon Ball Z é um universo alternativo do Super Saiyajin? Há alguns indícios que sugerem isso

EA Sports FC 25 se renova: mais recompensas, música integrada e uma experiência completa

Mas se as indústrias de cinema, música e videogames já aprenderam (e esqueceram) que oferecer uma alternativa justa e acessível é mais eficaz do que perseguir usuários, talvez o YouTube também devesse rever essa lição.