Em um mundo onde a inteligência artificial avança mais rápido do que as atualizações dos seus aplicativos favoritos, é natural se perguntar quais modelos estão realmente fazendo a diferença. E, claro, com tantos nomes circulando — GPT, Claude, Gemini, Grok, entre outros — é difícil saber quem está à frente nessa corrida tecnológica.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

É por isso que alguém teve a brilhante ideia de pedir a Grok, a IA de Elon Musk, seu próprio ranking pessoal de modelos de inteligência artificial. O engraçado? Grok nem chegou ao top 3. Sim, você leu certo. Ele foi honesto. Muito honesto.

Um ranking imparcial? Grok responde com julgamento (e sem ego)

Grok foi consultado pelo X (antigo Twitter, caso você tenha esquecido) para compilar seus 10 melhores modelos de IA. Ele não se entregou a favoritismo.

Sua classificação foi baseada em critérios bastante técnicos: desempenho de acordo com o Chatbot Arena, capacidade multimodal (texto, voz, imagem), preço, nível de raciocínio lógico, compreensão da linguagem, habilidades técnicas, impacto em SEO e facilidade de integração com redes sociais.

O resultado causou surpresa em muitos. Este foi o melhor desempenho do Grok:

Gemini 2.5 Pro (Google) Gemini 2.5 Flash (Google) o3 (OpenAI) ChatGPT-4o (OpenAI) Hunyuan-TurboS (Tencent) Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) Grok 3 (xAI) DeepSeek-R1 (DeepSeek) Llama 3.3 70B (Meta) Mistral Large (Mistral)

Google e OpenAI lideram, mas há novas estrelas em ascensão

O Google conquistou os dois primeiros lugares graças aos seus modelos Gemini, que oferecem um bom equilíbrio entre velocidade e precisão. A OpenAI continua sendo um peso pesado, mas foi ultrapassada em inovação por empresas emergentes como DeepSeek e Tencent, que vêm ganhando força desde o final de 2024.

ANÚNCIO

O mais interessante é que Grok avaliou não apenas os aspectos técnicos, mas também os estratégicos: o quanto essas IAs ajudam no SEO, quão bem elas se integram às mídias sociais e como respondem às necessidades dos criadores de conteúdo.

LEIA TAMBÉM:

De volta aos clássicos? Chega um smartphone com teclado QWERTY e tela estilo BlackBerry

Dragon Ball Super continua em pausa enquanto Toyotaro cria mangá original

Congresso Russo apoia a ideia de aplicativo de mensagens estatal para competir com WhatsApp e Telegram

Então, sim, mesmo na era das superinteligências artificiais... ainda há espaço para a humildade.