O fim de uma era: a memória DDR4 está chegando ao fim

Por mais de uma década, a memória DDR4 foi o padrão ouro para milhões de PCs em todo o mundo. Acessível, confiável e amplamente compatível, tornou-se a alma de muitas configurações, de jogos a estações de trabalho.

Mas todo ciclo chega ao fim, e esse momento chegou: os principais fabricantes estão encerrando a produção de máquinas DDR4 para se concentrarem inteiramente em sua sucessora, a DDR5.

Micron, Samsung e SK Hynix — as três gigantes do setor — começaram a emitir avisos de fim de vida útil para módulos DDR4, o que significa que sua produção será encerrada nos próximos meses.

Embora alguns fabricantes menores, como Nanya e Huabang, ainda estejam comprometidos com esse tipo de memória, a mensagem é clara: a era DDR4 está oficialmente chegando ao fim.

Por que isso está acontecendo e o que significa para o seu PC?

Com o surgimento de processadores multi-core e novas plataformas que exigem maior largura de banda, a memória DDR5 se tornou o novo padrão para computadores de última geração. Seu desempenho superior é evidente, mas não é compatível com plataformas que usam DDR4 — como aquelas baseadas em processadores Intel de 6ª a 10ª geração ou processadores AMD Ryzen com soquetes AM4 — deixando muitos usuários sem uma opção de atualização direta.

A má notícia é que, com a produção menor e a alta demanda residual, os preços do DDR4 já estão começando a subir.

A empresa de análise TrendForce estima que os preços podem aumentar entre 13% e 18% somente no segundo trimestre do ano, com aumentos adicionais esperados para o ano seguinte.

Portanto, se você possui um sistema DDR4 e estava pensando em atualizar sua memória... agora é a hora de agir.

Em última análise, a aposentadoria do DDR4 marca o fim de uma era importante na história do hardware de PC. E embora ele não vá desaparecer completamente ainda, seu fim já está no horizonte.