Dragon Ball Z é um universo alternativo do Super Saiyajin? Há alguns indícios que sugerem isso

Desde que Dragon Ball DAIMA chegou às nossas telas, as comparações e teorias não pararam. Seria uma prequela? Uma ponte para GT? Uma história alternativa? A verdade é que os detalhes, as dicas e até algumas contradições óbvias nos fazem pensar que esta história não se passa no mesmo universo de Dragon Ball Super.

E não, não é apenas uma sensação: há pistas claras que apontam nessa direção

A própria estrutura narrativa de DAIMA, com novos personagens, transformações sem precedentes e eventos que ignoram completamente o que aconteceu em Super, sugere que estamos diante de um universo alternativo dentro do multiverso de Dragon Ball.

Quer provas? Aqui estão algumas que podem convencer até os mais céticos.

Inconsistências, novos personagens e um Goku que “esquece” Gohan

Um dos detalhes mais marcantes ocorre quando Goku diz que quase não participou da criação de Gohan. Como assim? Eles treinaram juntos por anos! Esse tipo de afirmação só faz sentido se estivermos diante de uma versão alternativa do personagem. Some-se a isso o fato de que personagens como Panzy, Glorio e os Irmãos Majin desempenham um papel importante em DAIMA, mas não são mencionados em Super. Estranho, não é?

Sem falar nas transformações: Vegeta usando Super Saiyajin 3 (que nunca aparece em Super) e Goku alcançando Super Saiyajin 4 na luta final contra Goma.

Se essas formas fizessem parte do cânone compartilhado, não as teríamos visto durante as batalhas contra Beerus ou no Torneio do Poder? Parece que não fazem parte do mesmo jogo.

O novo GT? DAIMA revisita ideias com seu próprio estilo

Dragon Ball DAIMA tem muito do espírito aventureiro de GT: Goku volta a ser criança, viajamos para novos mundos e uma versão diferente do multiverso é apresentada.

Mas, ao contrário de GT, Akira Toriyama participou ativamente aqui, o que dá à história um peso especial... e reforça a ideia de que é um universo próprio, com suas próprias regras e cronologia.