Os Emirados Árabes Unidos são o novo polo de desenvolvimento de IA? Ainda não

À primeira vista, tudo parecia correr bem: os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos anunciaram um plano multibilionário para construir um dos maiores data centers do mundo em Abu Dhabi, um megacampus de inteligência artificial com grandes aliados como Nvidia, OpenAI e Oracle.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O objetivo? Que a região se torne o novo polo tecnológico global e, no processo, aumente a influência da tecnologia americana no Oriente Médio. Mas o projeto, conhecido como Stargate UAE, ainda está longe de se concretizar.

A recente visita do ex-presidente Donald Trump a Abu Dhabi serviu de palco para a revelação desta ambiciosa iniciativa, promovida pela empresa G42, intimamente ligada ao estado dos Emirados.

O complexo de 26 km² promete ter cerca de 100.000 chips avançados de IA e poderá estar operacional até 2026. Mas, nos bastidores, o nervosismo está à flor da pele em Washington.

O que Refreia o Entusiasmo

Apesar do entusiasmo público, há um detalhe que tira o sono das autoridades americanas: a estreita relação dos Emirados Árabes Unidos com a China.

Diversos setores do governo americano temem que tecnologias sensíveis a serem usadas no campus possam acabar, direta ou indiretamente, nas mãos dos chineses.

ANÚNCIO

E embora Abu Dhabi tenha se comprometido a seguir diretrizes de segurança alinhadas às dos EUA, seu histórico de colaboração com empresas como a Huawei ainda gera desconfiança.

Também não há clareza sobre como os controles de exportação seriam aplicados ou o que acontecerá com a presença de cidadãos chineses no projeto. O acordo continua paralisado e o Departamento de Comércio ainda não forneceu respostas oficiais.

Uma peça-chave no tabuleiro geopolítico

O G42 começou a limpar sua ficha: desmantelou hardware chinês e vendeu investimentos relacionados. Conseguiu até que a Microsoft investisse US$ 1,5 bilhão. Mas, apesar desses gestos, as tensões políticas e a sombra do contrabando de chips para a China mantêm o projeto em espera.

LEIA TAMBÉM:

As 8 diferenças mais importantes entre o Nintendo Switch 2 e seu antecessor

iOS26: a grande revelação da WWDC 2025, o evento tão esperado da Apple

Com a separação entre Elon Musk e Donald Trump, o que acontecerá com o serviço Starlink na Casa Branca?

Com empresas como a Huawei ainda operando na região e os Emirados servindo como um canal para driblar as sanções contra a Rússia, o sonho de transformar Abu Dhabi na Meca da IA ​​global terá que esperar um pouco mais.

A história não acabou, mas, por enquanto, o rótulo de “novo centro de tecnologia” é mais uma aspiração do que uma realidade.