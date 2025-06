iOS26: a grande revelação da WWDC 2025, o evento tão esperado da Apple

A Apple acaba de revelar sua atualização mais radical desde o iOS 7 na WWDC 2025: o iOS 26. Este novo sistema operacional não apenas transforma a aparência do iPhone, mas também o reconfigura funcionalmente, graças à integração de inteligência artificial, profundas reformulações de aplicativos nativos e uma estética completamente nova.

Sob o nome “LiquidGlass”, a interface evolui para um estilo de cristal líquido que marca uma virada. Aqui, exploramos essa revolução em detalhes.

Por que iOS 26 e não iOS 19?

A Apple decidiu adotar uma convenção de numeração baseada no ano, alinhando todos os seus sistemas sob o rótulo “26” até 2025, incluindo iPadOS 26, macOS 26 e watchOS 12. Essa mudança busca refletir a consistência do ecossistema e marca uma virada semelhante à que ocorreu quando migramos do Mac OS 9 para o Mac OS X. Essa nova nomenclatura também projeta um senso de modernidade e relevância, em linha com o calendário e a estratégia de marketing da empresa.

Liquid Glass: A Mudança Visual Mais Ambiciosa em uma Década

A interface do Liquid Glass é um dos pilares fundamentais do iOS 26. A Apple redesenhou completamente a estética do sistema, optando por transparências suaves, camadas desfocadas flutuando sobre o fundo e animações fluidas diretamente inspiradas no VisionOS. Isso é especialmente perceptível na tela de bloqueio, onde o relógio agora se adapta ao movimento do dispositivo e responde à entrada do usuário, criando uma sensação de profundidade nunca vista antes.

Aplicativos nativos como Câmera, Telefone, Safari e Ajustes foram redesenhados para adotar esse novo estilo visual. O Safari, por exemplo, agora roda de ponta a ponta, com uma barra de abas flutuante que se esconde até ser necessária. O aplicativo Câmera também adota um visual mais limpo, com controles aparecendo apenas quando necessário, priorizando a imagem e a experiência visual.

Essa reformulação não é apenas estética. A Apple busca unificar a experiência visual em suas plataformas. O que começou com o VisionOS agora se estende a todos os dispositivos, dando a impressão de que iPhone, iPad e Mac compartilham a mesma linguagem visual.

Inteligência Artificial, Finalmente Útil e Privada

O iOS 26 também marca a chegada em massa de recursos com tecnologia de IA, embora, fiel ao estilo da Apple, seja implementado com uma abordagem focada na privacidade. Um dos recursos mais notáveis ​​é a tradução em tempo real durante chamadas, tanto de voz quanto do FaceTime. Isso permite conversar com pessoas em outros idiomas sem precisar usar aplicativos externos e, o melhor de tudo: todo o processamento acontece no dispositivo.

A IA também permite gerar novos emojis personalizados usando um recurso chamado Genmoji, que combina diferentes elementos para criar expressões completamente novas. Além disso, a Apple está lançando o Image Playground, um recurso integrado ao sistema que permite criar imagens a partir de instruções escritas. Essa ferramenta, alimentada por modelos generativos como o ChatGPT, permite decorar conversas ou personalizar imagens em aplicativos como o Mensagens.

Em termos de desempenho, a inteligência artificial assume o controle do uso de energia com o recurso Battery Intelligence. O sistema analisa os padrões de uso diário e otimiza os processos em segundo plano para estender significativamente a vida útil da bateria. Não se trata mais apenas de economia de energia: é uma bateria que aprende com você.

Outro recurso com tecnologia de IA é a Inteligência Visual. Essa capacidade analisa o conteúdo de uma imagem — seja uma captura de tela, foto ou documento — e oferece ações contextuais, como pesquisar objetos, converter datas em eventos do calendário ou reconhecer texto para copiar e colar. Tudo acontece de forma suave, rápida e sem depender da nuvem.

Aplicativos atualizados para um sistema que parece novo

No iOS 26, muitos dos aplicativos nativos receberam mudanças substanciais que aprimoram a funcionalidade e a experiência do usuário. O Mensagens, por exemplo, agora permite o uso de fundos personalizados que podem ser gerados por inteligência artificial ou selecionados na galeria. Ele também integra enquetes em conversas em grupo, com sugestões automáticas baseadas no contexto do chat. Além disso, os indicadores de digitação agora funcionam em grupos, permitindo que você saiba quem está digitando e quando.

O aplicativo Telefone foi redesenhado para exibir as informações mais relevantes em primeiro plano. Recursos como o Rastreamento de Chamadas, que permite atender ou filtrar chamadas automaticamente, e o Assistente de Espera, que detecta quando o usuário está em espera e pode tomar as medidas necessárias, foram integrados. Tudo isso é apresentado em uma interface mais limpa e eficiente.

O Safari recebeu uma reformulação visual significativa, adotando o estilo Liquid Glass com navegação em tela cheia e elementos que aparecem apenas quando necessário. O aplicativo Câmera também foi redesenhado para oferecer uma experiência mais simples, com gestos intuitivos e um design focado em imagens.

O Apple Music também foi reformulado. Agora inclui letras traduzidas em tempo real, visualizações em tela cheia e um recurso de transição automática de músicas no estilo DJ, chamado AutoMix. A arte da capa animada é exibida em tela cheia na tela de bloqueio, adicionando um toque estético extra à experiência musical.

O Notas agora oferece suporte nativo a Markdown, permitindo que o texto seja exportado nesse formato sem recorrer a aplicativos de terceiros. O Wallet também está ganhando destaque: os novos passes digitais agora incluem mapas de aeroportos, identidade digital e rastreamento de pacotes comprados com o Apple Pay.

O Apple Maps incorpora recursos inteligentes, como detecção automática de atrasos, histórico de sites visitados e sugestões personalizadas com base nos hábitos de navegação do usuário. Quanto aos videogames, a Apple substitui o Game Center por um novo aplicativo chamado Games, que integra a biblioteca, o Apple Arcade, rankings e recursos de mídia social.

O CarPlay herda o novo design com elementos translúcidos, enquanto os AirPods se transformam em pequenos tradutores pessoais graças a um recurso de tradução em tempo real para conversas presenciais. Esse recurso promete ser uma grande mudança para viagens e situações internacionais.

Compatibilidade e Datas

O iOS 26 será compatível com todos os iPhones a partir do iPhone 11. Isso significa que dispositivos com o chip A12 — como o iPhone XR, XS e XS Max — estão excluídos do ciclo de atualizações, marcando o fim do suporte para uma geração inteira.

O beta para desenvolvedores está disponível agora a partir de 9 de junho de 2025. Um beta público é esperado para julho, com o lançamento oficial agendado para setembro, paralelamente ao novo iPhone 17.

Uma atualização que muda tudo

O iOS 26 não oferece apenas novos recursos: ele redefine o iPhone como dispositivo. Seu novo design, impulsionado pela estética Liquid Glass, sua profunda integração com inteligência artificial local e suas melhorias de usabilidade fazem desta versão uma das mais significativas na história do sistema operacional móvel da Apple.

A experiência não é apenas mais bonita: é mais intuitiva, rápida e personalizada. O iPhone não é mais o mesmo, e isso é bom. Evolução.