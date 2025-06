Dragon Ball Super continua em pausa enquanto Toyotaro cria mangá original

Desde a conclusão de Dragon Ball Super, em fevereiro de 2025, a franquia atingiu um ponto de virada. Por um lado, Toyotaro, o artista do mangá Dragon Ball Super, está se distanciando temporariamente do universo Goku para se concentrar em um projeto original; por outro, a Toei Animation já considera lançar novos filmes, presumivelmente filmes de Dragon Ball, para impulsionar o renascimento da saga.

Os fãs vivem atualmente em uma mistura de incerteza e entusiasmo. Embora Goku e companhia não retornem tão cedo em anime ou mangá, há sinais claros de que Dragon Ball não descansará: a Toei está planejando dois novos filmes para o ano fiscal de 2026, e Toyotaro apresentará seu novo trabalho na próxima Japan Expo, em Paris.

Goku Super Saiyajin Dragon Ball

Toyotaro lança seu primeiro mangá original

Toyotaro, amplamente reconhecido por seu papel prolongado em Dragon Ball Super, surpreendeu os fãs ao anunciar que está se dedicando a um mangá completamente alheio ao universo de Dragon Ball. A notícia veio em 6 de junho: ele participará como convidado da Japan Expo em Paris (3 a 6 de julho de 2025) para apresentar seu novo trabalho.

Embora tenha insistido que o próximo arco de Dragon Ball Super — supostamente centrado em Black Freeza — ainda está em andamento, ele reconheceu que este não é seu foco principal no momento.

A prioridade atual é seu trabalho original, o que pode significar vários meses sem notícias sobre Goku ou Vegeta.

Este anúncio representa uma mudança significativa: não apenas marca sua estreia como contador de histórias independente, mas também aumenta as expectativas por diferentes narrativas, novos estilos de desenho e uma evolução criativa que, mais cedo ou mais tarde, também impactará o universo de Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super - Vegeta, Bills, Black Freezer e Goku

Dragon Ball Super: Hiato Indefinido e Vislumbres de Esperança

Como o último arco do mangá Dragon Ball Super foi concluído em 2024, o futuro da série permanece em espera. O produtor Akio Iyoku reconheceu em janeiro que ainda não tem uma data definida para uma nova saga ou uma adaptação animada, mas sugeriu que projetos relacionados à franquia serão anunciados em 2025.

Na Jump Festa 2025, um capítulo especial do mangá — um one-shot focado em Goten e Trunks — foi confirmado para lançamento em 20 de fevereiro de 2025, indicando que há movimento nos bastidores. Entretanto, não há sinais de uma reinicialização estável do mangá ou produção imediata de uma nova temporada do anime.

A ausência de Goku está causando frustração no fandom, mas o surgimento de projetos menores ou parciais mantém a expectativa viva. A questão-chave permanece: as histórias principais retornarão em breve? Por enquanto, há apenas promessas vagas — mas o suficiente para alimentar o debate online.

Vegeta Ultra Ego - Dragon Ball Super

Toei Animation prepara lançamentos de filmes para 2026

A Toei Animation tem grandes planos no horizonte. De acordo com seu relatório financeiro, eles esperam lançar dois filmes na série de abril de 2025 a março de 2026, e tudo indica que um deles será um novo projeto de Dragon Ball.

Por que agora? 2026 marca o 40º aniversário de Dragon Ball, um marco ideal para o lançamento de conteúdo empolgante. Embora não tenha sido confirmado se serão adaptações de sagas de mangá ou histórias originais, rumores sugerem que a Toei está finalizando os detalhes, possivelmente anunciando o título durante eventos como a Jump Festa.

Esses projetos estão gerando muito interesse: os filmes mais recentes, Dragon Ball Super: Broly (2018) e Super-Herói (2022), foram muito bem recebidos. Se o novo filme seguir essa tendência, poderá colocar a franquia de volta ao centro do debate global.

Quem será o centro das atenções? Goten, Trunks e “Black Freeza”

Com Goku e Vegeta em hiato, Goten e Trunks, protagonistas de projetos recentes de mangá e anime, parecem estar assumindo o controle. A one-shot de fevereiro de 2025 os mostra como figuras centrais. Essa proeminência é reforçada por rumores de um arco estrelado por Black Freeza.

As reações do público variam: alguns fãs destacam o potencial narrativo desta nova geração; outros consideram isso uma estratégia para manter o interesse enquanto Goku descansa.

Essa mudança de foco pode ser fundamental para diversificar o universo de Dragon Ball e explorar novas dinâmicas além dos poderosos protagonistas clássicos.

Goku em Dragon Ball Daima

A Espera dos Fãs e as Expectativas nas Redes Sociais

No Reddit e em comunidades especializadas, há uma discussão intensa:

⁠“Super será o retorno. Há muita história recém-plantada em Daima para não continuar.”

⁠“Quero que eles animem Mógara, Moro ou o arco Granolah. Espero que com a qualidade de Daima.”

A comunidade está clamando por novos conteúdos baseados em arcos de mangá não animados e concorda que o legado de Toriyama — infelizmente — continua sendo a força motriz da narrativa.

O que esperar em julho: Japan Expo Paris e notícias sobre publicações

Os holofotes estão voltados para a Japan Expo Paris (3 a 6 de julho de 2025), onde:

Toyotaro apresentará seu primeiro trabalho original.

RPGs, produtos e possivelmente um vislumbre do futuro de Dragon Ball Super podem surgir do painel com Toyotaro e Kazuhiko Torishima.

Este evento pode oferecer sinais claros sobre se o retorno de Dragon Ball Super está a caminho ou se haverá mais hiatos.

E o anime? Será revivido ou novos filmes serão lançados?

Embora a animação de Dragon Ball Super esteja em hiato, o anúncio financeiro da Toei sugere o contrário para a indústria cinematográfica. Muitos fãs esperam por um novo filme para animar séries de mangá ou lançar histórias originais, o que poderia servir de ponte para um renascimento em formato de série.

Além disso, se Goten e Trunks se estabelecerem como personagens principais, um filme com eles como espinha dorsal narrativa seria uma fórmula atraente.

Capa Dragon Ball Super Tomo 24

O Futuro da Saga

Dragon Ball está passando por um período de transição em 2025:

Dragon Ball Daima concluiu, fazendo uma pausa para um hiato narrativo.

O mangá Super está em hiato; Toyotaro está trabalhando em outro projeto e pode continuar mais tarde.

A Toei está preparando dois filmes para o ano fiscal de 2026, provavelmente estrelando a saga.

O fandom permanece ativo, com discussões sobre personagens adultos, jovens Saiyajins e adaptações de novos arcos narrativos.

Embora Goku e Vegeta estejam fora dos holofotes imediatos, o futuro de Dragon Ball continua promissor. A chave será o retorno do mangá/anime principal e o sucesso do próximo filme. Se a Toei apoiar esse novo impulso, poderemos estar testemunhando uma nova era de ouro para a saga.