Congresso Russo apoia a ideia de aplicativo de mensagens estatal para competir com WhatsApp e Telegram

Em sua corrida constante para alcançar a chamada soberania digital, a Rússia acaba de dar um passo que pode mudar a forma como seus cidadãos se comunicam online: a Duma, o Parlamento russo, votou a favor da criação de um aplicativo de mensagens estatal.

A ideia? Ter uma alternativa própria a plataformas como WhatsApp e Telegram, mas com maior conexão com os serviços governamentais.

Sim, exatamente: chats, chamadas... e acesso direto aos procedimentos oficiais. Tudo em um único aplicativo. E tudo, claro, com o apoio do Estado.

O que esse superaplicativo terá?

De acordo com Anton Gorelkin, vice-presidente do comitê de política de informação do Parlamento e um dos cérebros por trás dessa proposta, o maior apelo do futuro aplicativo será sua profunda integração com os serviços governamentais.

Resumindo: será como ter o bate-papo do seu grupo de amigos e o seu escritório na mesma tela.

Embora o projeto ainda precise passar pela Câmara Alta e receber a assinatura de Putin, a ideia já está bem encaminhada. Até o Ministro do Desenvolvimento Digital, Maksut Shadayev, endossou publicamente a criação deste aplicativo em uma reunião com o próprio presidente russo.

Quem poderia desenvolvê-lo?

Tudo indica que a VK, gigante russa da tecnologia conhecida por sua rede social VKontakte (o “Facebook russo”), seja a desenvolvedora. A VK já tem experiência com produtos como o VK Video, o YouTube nacional.

Mas nem tudo foram flores: em 2024, a empresa reportou um prejuízo de mais de US$ 1,2 bilhão, justamente por ter investido pesado em seu próprio conteúdo e tecnologia.

Enquanto isso, o YouTube perdeu terreno na Rússia. Passou de mais de 40 milhões de usuários diários em 2024 para menos de 10 milhões. O motivo? Velocidades de carregamento mais lentas, o que dificulta o uso.

Autoridades russas culpam o Google por não investir em infraestrutura local, mas o YouTube responde que não é culpa dele.

E o WhatsApp e o Telegram?

Alguns suspeitam que o governo russo possa intencionalmente desacelerar essas plataformas para dar lugar ao seu novo aplicativo.

Mikhail Klimarev, diretor da Sociedade para a Proteção da Internet, disse no Telegram que não ficaria surpreso se o caminho digital fosse “pavimentado” para o aplicativo estatal, reduzindo a velocidade de seus rivais.

Ele também alertou sobre potenciais violações de privacidade se o governo tiver tanto controle sobre as comunicações.

Concorrência real ou controle disfarçado?

A Rússia busca independência digital, mas o verdadeiro debate é sobre o equilíbrio entre segurança, funcionalidade... e liberdade. Será que este novo aplicativo será uma ferramenta útil ou apenas mais um mecanismo de vigilância estatal? Teremos que esperar para ver quão popular — e quão invasivo — ele se tornará.