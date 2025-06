Você consegue imaginar uma Barbie feita com IA? Pois está cada vez mais perto

Se você achava que a Barbie já tinha feito de tudo — astronauta, médica, presidente e até estrela de cinema — prepare-se, pois sua próxima transformação vem com inteligência artificial. É isso mesmo: a Mattel, a empresa por trás da icônica boneca, fez uma parceria com a OpenAI para lançar brinquedos com inteligência artificial, e o primeiro chegará antes do final do ano.

Essa colaboração visa permitir que a Barbie e outros produtos da Mattel, como Hot Wheels e Uno, integrem funções inteligentes que ofereçam experiências de brincadeira mais criativas, interativas e, acima de tudo, mais seguras para os pequenos.

De acordo com a empresa, o objetivo é que a IA traga um toque de “mágica” às sessões de brincadeira, com o suporte de ferramentas como o ChatGPT Enterprise nas frentes técnica e operacional.

Uma Barbie, mas agora ela te responde (com IA)

Ainda não se sabe exatamente como será essa nova Barbie com inteligência artificial, mas a promessa é que ela será capaz de oferecer respostas inteligentes, dinâmicas e personalizadas.

Imagine se a Barbie não apenas ouvisse as crianças, mas também mantivesse uma conversa fluida, contasse histórias ou as ajudasse com ideias de jogos. Tudo isso, é claro, sob rigorosos critérios de privacidade e segurança, como enfatiza a Mattel.

De acordo com Brad Lightcap, diretor de operações da OpenAI, a aliança dará à Mattel acesso a ferramentas avançadas de IA capazes de transformar tanto a experiência do usuário quanto o processo criativo dentro da empresa.

Isso não visa apenas atualizar seus brinquedos, mas também impulsionar a produtividade e a criatividade da equipe que os projeta.

Uma mudança estratégica em tempos difíceis

A mudança ocorre em um momento em que a indústria de brinquedos enfrenta uma queda na demanda.

Com os consumidores mais cautelosos e a economia cambaleando devido às mudanças políticas e comerciais nos EUA, a Mattel está apostando pesado em produtos híbridos que combinam entretenimento, tecnologia e valor agregado.

Então, agora você já sabe: a Barbie do futuro não terá apenas estilo, ela também terá algo a dizer.