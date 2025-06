Ainda teremos que esperar pelo Google Pixel 10: sua primeira prévia oficial foi adiada

O mundo da tecnologia está ansioso para ver o Google Pixel 10, mas parece que a espera será um pouco mais longa. Embora tudo indicasse que os sortudos Superfãs do Pixel dariam uma primeira olhada no dispositivo em junho, o Google adiou seu evento exclusivo sem dar muitos detalhes.

No entanto, deixou claro que ainda planeja uma apresentação formal mais tarde, provavelmente em agosto.

Ainda não, Pixel 10: Google adia sua primeira prévia oficial

E com tanta expectativa em torno do novo chip Tensor G5 (que será fabricado com tecnologia TSMC pela primeira vez), juntamente com rumores de novos acessórios como o “Pixelsnap”, o Pixel 10 está se preparando para ser uma grande atualização para a linha.

Mas, por enquanto, a coisa mais tangível que temos é... um e-mail de desculpas.

Da Penthouse para setembro: Mudança de planos para superfãs

Inicialmente, o Google havia convidado um grupo seleto de seguidores — os chamados Superfãs do Pixel — para um evento especial em Londres, a famosa “Pixel Penthouse”, onde supostamente poderiam interagir com o Pixel 10 pela primeira vez.

Este evento estava agendado para 27 de junho. A surpresa? O Google acaba de cancelar esses convites e substituí-los por um novo: acesso antecipado a outro evento em setembro.

A mensagem menciona “circunstâncias imprevistas” como o motivo, mas não há pistas concretas. Problemas logísticos? Um pequeno atraso na produção? Uma simples mudança de estratégia?

Por enquanto, tudo não passa de especulação, e o Google não confirmou nenhum problema com o cronograma de lançamento original.

De qualquer forma, os rumores ainda colocam o evento principal em agosto, com datas que variam do dia 13 ao dia 20 do mês. Nada é oficial, mas tudo indica que o Google prefere manter o mesmo ritmo dos anos anteriores.