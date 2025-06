Franquia Silent Hill entra na onda dos remakes e também terá seu próprio

Era só uma questão de tempo: se até Resident Evil reviveu seus clássicos com gráficos impressionantes, Silent Hill não ficaria no esquecimento. A Konami acaba de anunciar que o primeiro volume desta lendária saga de terror psicológico receberá um remake completo, seguindo os passos do recente e aclamado remake de Silent Hill 2.

E sim, será o mesmo estúdio, Bloober Team, que mais uma vez colocará suas mãos (e sustos) à obra.

O anúncio foi feito ao final do evento Konami Press Start Live, com um breve teaser que terminava com uma citação lendária do jogo original: “O medo do sangue tende a criar medo da carne...” Se isso não te arrepia, você provavelmente já é fã de Silent Hill.

Retorno de Onde Tudo Começou

Lançado originalmente em 1999, Silent Hill foi a resposta mais perturbadora ao sucesso de Resident Evil. Mas enquanto a Capcom se concentrava em zumbis e laboratórios, a Konami apostava no terror psicológico, distorcendo mais a mente do jogador do que os corpos dos inimigos.

O remake promete reviver aquela atmosfera única de angústia com tecnologia moderna. Embora ainda não haja uma data confirmada, a Konami já deixou claro que não se trata de uma simples remasterização, mas sim de uma reimaginação completa que emocionará tanto novos jogadores quanto aqueles que já sobreviveram à névoa.

Este não é o único retorno de Silent Hill

Este remake se junta a uma onda de novos projetos relacionados à franquia. Silent Hill F chegará em setembro, um novo título que muda o cenário e nos leva ao Japão, com uma história mais focada em horror folclórico e criaturas retiradas das lendas mais perturbadoras.

E como se não bastasse, a Bloober Team também está desenvolvendo Cronos: The New Dawn, um jogo de terror espacial com viagem no tempo que lembra Dead Space, mas com seu próprio toque de viagem no tempo.