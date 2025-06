O que o lançamento dos robotáxis nos Estados Unidos significa para Elon Musk?

Elon Musk (Patrick Pleul/Pool via AP, File)

Após anos de promessas que pareciam saídas de um filme de ficção científica, Elon Musk e a Tesla estão prestes a lançar sua frota de robotáxis em Austin, Texas. Mas não é apenas mais um lançamento.

ANÚNCIO

É uma aposta de tudo ou nada. Musk basicamente disse: “Se você não acredita nisso, venda suas ações”. Relaxa, Elon.

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O que está em jogo?

Muita coisa. A Tesla não está lidando apenas com um declínio global nas vendas de seus carros elétricos, mas também com uma imagem cada vez mais ligada à figura controversa de seu CEO.

Então, em vez de continuar competindo com novos modelos elétricos, Musk decidiu se concentrar no que ele vê como o futuro: carros autônomos. E não em simuladores, mas na vida real. Nas ruas. Com pessoas.

De acordo com Musk, o serviço de robotaxis será lançado em 22 de junho (embora, como tudo o que ele tuíta, isso possa mudar). A fase inicial incluiria de 10 a 20 Modelos Y sem motorista humano. Sim, você leu certo. Sem ninguém ao volante.

Tudo graças a uma nova versão do software, mas sem hardware novo, pelo menos por enquanto.

ANÚNCIO

E Austin está pronta?

A resposta curta: não muito. Desde 2017, o Texas impede as cidades de regulamentar diretamente os veículos autônomos, na tentativa de atrair inovação. Mas isso deixou uma brecha onde, essencialmente, os carros aprendem a se comportar sozinhos. E às vezes... eles não aprendem bem.

A polícia de Austin teve problemas com outros veículos autônomos (como o da Waymo ou o extinto Cruise) que ignoraram barreiras, desobedeceram sinais de trânsito e ficaram presos em eventos onde havia instruções manuais.

Agora existe um projeto de lei para regulamentar isso, mas ainda não entrou em vigor.

Por que isso é fundamental para Elon?

Porque se os robotaxis funcionarem, Musk poderá dizer que a Tesla não é apenas uma montadora, mas uma potência em IA e transporte autônomo. Os investidores, que já apostam fortemente nesse futuro, ficariam mais do que felizes.

Mas se fracassar, não será apenas um golpe técnico. Seria um golpe existencial para a Tesla, que investiu grande parte de sua visão (e reputação) neste projeto.

LEIA TAMBÉM:

O dia em que o ChatGPT caiu: a interrupção global da OpenAI deixou milhões sem sua IA confiável

O fim de uma era: finalmente, um celular Android será compatível com o Apple Watch

Os voos comerciais de hoje ainda dependem do Windows 95 e de disquetes

E os passageiros?

Boa pergunta. Ninguém ainda sabe quem poderá andar nesses táxis, quanto custarão, quais rotas cobrirão ou como funcionará o monitoramento remoto. Musk diz que os carros terão “cercas geográficas” e que operadores humanos monitorarão à distância. Uma solução? Ou um remendo?