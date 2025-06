Nintendo Switch 2 quebra o recorde de vendas da empresa

O Nintendo Switch 2 não chegou apenas, ele arrasou. Em apenas quatro dias desde o seu lançamento, a Nintendo vendeu mais de 3,5 milhões de unidades do seu novo console híbrido, tornando-o oficialmente o dispositivo de venda mais rápida da empresa.

Sim, mais rápido que o Wii, o DS ou até mesmo o Switch original de 2017.

Switch 2: A estreia mais explosiva da história da Nintendo

De sua sede em Kyoto, a Nintendo confirmou o que muitos esperavam: o console tinha tudo o que precisava para quebrar recordes. E fez isso desde a primeira vez que foi ligado.

Como observou Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, os fãs estão “mostrando seu entusiasmo pelo Nintendo Switch 2 como uma maneira renovada de jogar em casa e em qualquer lugar”. Parece que essa fórmula está mais viva do que nunca.

Mais tela, mais potência... e mais vendas pela frente

O novo modelo não é uma revolução, mas é uma atualização poderosa. Uma tela maior, gráficos melhores e um elenco inicial que inclui pesos pesados ​​como Mario Kart World são mais do que suficientes para aumentar o entusiasmo pelos jogos.

A Nintendo espera vender mais 15 milhões de unidades antes do final do seu atual ano fiscal, em março. Se conseguir isso, não só confirmará que o Switch 2 corresponde às expectativas, como poderá até ultrapassar a marca total de 152 milhões de consoles vendidos desde a primeira geração.

Uma meta ambiciosa, mas claramente alcançável se o ritmo de vendas continuar.

O impacto dos clássicos e dos “novos clássicos”

O sucesso também se baseia no fenômeno dos títulos clássicos atemporais. The Legend of Zelda continua sendo um exemplo, e Animal Crossing: New Horizons — lançado em meio à pandemia — provou que há um grande público em busca de experiências aconchegantes e relaxantes.

Agora, com hardware mais potente, a Nintendo tem o caminho livre para continuar liderando à sua maneira.