A quarta temporada de ‘The Last Of Us’ é um fato e esta seria a prova

A segunda temporada de ‘The Last of Us’ já terminou, deixando os fãs com mais perguntas do que respostas, especialmente sobre Abby e sua história em Seattle. Mas enquanto todos aguardavam notícias da terceira temporada, algo inesperado surgiu em uma entrevista: o compositor da série deu uma dica bastante interessante.

Jake Staley, o compositor musical da série, participou do podcast The Last of Us: Savage Starlight e deixou esta frase: “Haverá pelo menos mais duas temporadas, sem dúvida. Pelo menos, é tudo o que vou dizer.”

Isso foi o suficiente para disparar o alarme. E embora não seja um anúncio oficial, quando alguém que trabalha na equipe criativa diz algo assim, é preciso prestar atenção.

Craig Mazin também confirma (à sua maneira)

O produtor Craig Mazin já havia dado sinais nessa direção. Em entrevista ao Collider, ele explicou que a história que eles querem contar não cabe em apenas três temporadas: “Não há como completar essa narrativa em uma terceira temporada... esperamos poder voltar e terminá-la em uma quarta.”

Além disso, ele revelou que a terceira temporada será mais longa que a segunda. E isso demonstra não apenas ambição narrativa, mas também planejamento.

A HBO também insinuou que a quarta temporada pode ser a última, o que reforça ainda mais a ideia de que ela já está em desenvolvimento, mesmo que não o digam diretamente.

O curioso é que, embora a terceira temporada ainda não tenha entrado em produção, já se fala em uma sucessora. E se seguirmos o ritmo anterior (dois anos entre as temporadas), os fãs talvez tenham que esperar até 2027 para ver Ellie nas telas novamente.

Enquanto isso, a esperança por um The Last of Us Part III nos videogames continua sendo apenas isso: uma esperança.