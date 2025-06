Os voos comerciais de hoje ainda dependem do Windows 95 e de disquetes

Pode parecer piedoso, mas não é: seus negócios nos Estados Unidos ainda dependem do Windows 95 e de disquetes. Sim, aqueles quadrados de plástico que protegem suas tarefas fazem isso fundamentalmente.

Enquanto você assiste a filmes em 4K no futuro, existem torres de controle de tráfego aéreo que ainda operam com software há quase 30 anos.

De acordo com a NPR, a Administração Federal de Aviação (FAA) também gerencia parte do tráfego aéreo com computadores com Windows 95. Em alguns casos extremos, eles também usam papel para rastrear voos.

Tudo é muito antigo... exceto pelo fato de que milhares de vidas dependem de nós.

Torres de controle congeladas no tempo

Voltemos a 1995: Bill Clinton era presidente, Bill Gates dominava o mundo do software e o Commodore 64 já era antigo. Bem, essa é a era em que muitas das ferramentas que ainda operam voos nos EUA hoje se originaram.

A FAA admite que cerca de um terço do sistema de controle de tráfego aéreo ainda utiliza essa tecnologia ultrapassada. E, claro, isso tem consequências: como as recentes falhas de radar e comunicação no Aeroporto de Newark, que causaram atrasos e cancelamentos massivos.

Consertar essas joias do passado não é apenas caro; também requer técnicos que saibam como elas funcionam, algo cada vez mais escasso.

Mudar tudo vai custar... e bastante

Diante dessa situação, o Secretário de Transportes dos EUA propôs um plano para reformular completamente o sistema de controle de tráfego aéreo. O objetivo: dizer adeus aos disquetes e olá ao século XXI.

Mas atenção, a transformação não será barata: dezenas de bilhões de dólares estão sendo discutidos, e uma implementação que, na melhor das hipóteses, levaria quatro anos.

Enquanto isso, toda vez que você pegar um voo, lembre-se de que você pode estar decolando graças a um sistema que ainda reinicia com um disquete.