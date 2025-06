O fim de uma era: finalmente, um celular Android será compatível com o Apple Watch

Durante anos, a Apple flertou com a ideia de que o Apple Watch poderia se dar bem com o Android... mas, no fim das contas, nada. O famoso muro de jardim da Apple permaneceu firme como sempre. No entanto, algo quebrou esse padrão: um celular Android será compatível com o Apple Watch. E não é um boato. É oficial. É a Vivo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Em uma publicação recente no Weibo, Han Boxiao, gerente de produto da Vivo, revelou que seu próximo celular dobrável, o X Fold 5, não só virá com especificações poderosas, como 4.500 nits de brilho e proteção ocular certificada, mas também com compatibilidade real com dispositivos Apple.

Um Android que se comunica com iCloud, Apple Watch e até Mac?

Isso mesmo: o X Fold 5 não só exibirá chamadas e mensagens do Apple Watch, como também sincronizará dados de saúde com o app Saúde da Vivo. Como se isso já não fosse surpreendente, o telefone também será capaz de:

Acessar o iCloud a partir do gerenciador de arquivos.

Usá-lo como uma tela estendida para um Mac.

Conectar-se a AirPods.

E até mesmo controlar um Mac remotamente.

Você está ouvindo isso, Tim Cook?

O apocalipse do ecossistema fechado está se aproximando?

Embora ainda não haja uma data de lançamento confirmada, tudo indica que o X Fold 5 chegará este mês. Se você sempre sonhou com o melhor dos dois mundos — hardware Android compatível com a Apple — este dispositivo dobrável pode ser sua nova obsessão.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Esta colher elétrica japonesa permite que você “salgue” os alimentos sem adicionar sal

Você usa Android? É improvável que você migre para o iPhone, diz estudo

Mario Kart World faz uma referência ao Super Mario 64 com este easter egg

Então, se você é usuário de iPhone, mas está tentado a experimentar o Android sem perder seu Apple Watch no processo... a vivo poderia ter feito história.