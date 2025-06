Mario Kart World faz uma referência ao Super Mario 64 com este easter egg

Mario Kart World guarda algumas surpresas muito bem escondidas, e uma delas está fazendo os fãs da velha guarda pularem de alegria. O motivo? O Modo Espelho pode ser ativado no Modo Livre... pulando pelo icônico vitral da Peach, assim como em Super Mario 64. Sim, você leu certo.

Mas cuidado, não é tão simples quanto acelerar em direção ao castelo. Para desbloquear esta joia nostálgica, você precisa ter ativado o Modo Espelho nas taças Grand Prix e Knockout Tour, além de atender a outros requisitos que o jogo mantém em segredo.

Um salto que muda o mundo (literalmente)

Tudo veio à tona graças à conta Ninjinaut do X (antigo Twitter), que compartilhou um clipe onde vemos a Princesa se lançando de cabeça no vitral da Peach, localizado no centro do mapa.

A tela fica branca — sim, como nos bons e velhos tempos do N64 — e o mundo parece refletido. A Princesa irrompe do castelo e bum! Você está no Modo Espelho.

É uma homenagem tão direta ao Super Mario 64 que parece ter saído direto da era dos cartuchos. Se você cresceu se lançando por quadrados em busca de estrelas, isso vai te fazer sorrir.

Mas nem tudo é diversão multijogador

Um detalhe curioso (e um tanto decepcionante): o Free Roam só funciona para um jogador. Isso mesmo, sem modo cooperativo, pelo menos por enquanto. Muitos notaram isso imediatamente quando Mario Kart World foi lançado junto com o novo Switch 2.

Por outro lado, outro fato interessante: a Monolith Soft, o estúdio por trás de Xenoblade e que também colaborou em Tears of the Kingdom, participou do desenvolvimento deste Mario Kart. Sim, a equipe que faz RPGs épicos agora também ajuda, colocando conchas azuis e bananas pelo caminho.

Dicas para evitar escorregões

Quer uma vantagem? O item Boo parece ter um pequeno truque na manga: ele não penaliza você por sair da estrada. Use-o com sabedoria — ou melhor, com um capacete.