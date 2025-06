De volta aos clássicos? Chega um smartphone com teclado QWERTY e tela estilo BlackBerry

Sim, você leu certo: em 2025, um celular com teclado físico está de volta. À medida que o mundo avança em direção a telas curvas, câmeras invisíveis e gadgets com inteligência artificial, a Unihertz decidiu dar uma guinada nostálgica e anunciou o Titan 2, um smartphone que parece ter saído diretamente da era de ouro da BlackBerry, mas com músculos modernos.

Este novo modelo foi revelado em um anúncio curto (de apenas 16 segundos), onde a marca deixa claro que o aparelho estará disponível no Kickstarter em junho.

Uma rápida olhada é suficiente para entender que este telefone não foi pensado para competir com os gigantes do mercado, mas sim para oferecer algo diferente, com personalidade e um teclado grande.

Quem disse que o teclado físico estava morto?

O Titan 2 mantém a filosofia de seus antecessores, o Titan original e o Titan Slim, combinando um corpo robusto, uma tela quadrada e um teclado QWERTY físico.

A grande novidade desta vez é que ele vem com 512 GB de armazenamento interno, uma melhoria significativa em relação aos modestos 128 GB do primeiro modelo de 2019.

O design também recebeu um pequeno ajuste: é mais largo, com bordas planas e sem as curvas do modelo anterior. Mas ainda é um tanque: se o Titan original pesava 305 gramas, não espere que este seja leve. Mas se durabilidade é a sua praia, este telefone vem com esteroides.

Para um público muito, muito específico

Sejamos honestos: o Titan 2 não vai liderar as paradas de vendas nem se tornar o novo favorito dos influenciadores de tecnologia.

Mas ele tem um nicho muito claro: profissionais, amantes do retrô e aqueles que ainda sonham em escrever e-mails sem depender de um teclado touchscreen que não os poupa de uma única letra.

Seu teclado físico pode parecer um capricho do passado, mas há algo reconfortante em sentir cada tecla ao pressioná-la. Vale a pena? Para aqueles que priorizam digitação rápida e extrema robustez, a resposta pode ser sim.

Uma tendência de retorno ou uma última resistência?

No fim das contas, o Titan 2 representa uma mudança ousada e uma homenagem aos dias em que os celulares eram para o trabalho. Se conseguir convencer mais do que alguns com sua combinação de nostalgia, durabilidade e melhorias internas, poderá conquistar um pequeno, mas fiel, público.