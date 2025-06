Com a separação entre Elon Musk e Donald Trump, o que acontecerá com o serviço Starlink na Casa Branca?

O ex-presidente Donald Trump não está pronto para cortar todos os laços com Elon Musk — pelo menos não completamente. Embora sua amizade com o magnata da Tesla e da SpaceX seja mais fria que um inverno em Marte, Trump garantiu que não tem planos de desconectar o Starlink da Casa Branca, o serviço de satélite que — ironicamente — o mantém bem conectado.

“Talvez eu mude um pouco o Tesla de lugar”, disse Trump a repórteres na segunda-feira, “mas não acho que faremos isso com o Starlink. É um bom serviço”. Ele disse isso em seu tom característico de “Vou lutar, mas não tanto”.

Um Tesla presidencial... em espera?

Lembre-se de que Trump havia comprado um Tesla Model S vermelho novinho em folha em março, como um gesto de camaradagem com seu então aliado Musk.

Mas, após a troca pública de farpas no último fim de semana, um funcionário da Casa Branca sugeriu que os dias do carro no gramado presidencial poderiam estar contados.

Mesmo assim, o carro permaneceu estacionado na Casa Branca durante o fim de semana, claramente visível para quem quisesse ler nas entrelinhas. De “bons amigos” a “boa sorte”

No sábado, Trump declarou sem rodeios que não tem planos de se reconciliar com Musk. E embora tenha amenizado um pouco as coisas na segunda-feira — “Desejo-lhe o melhor”, disse sobre Musk —, a divergência permaneceu. Por sua vez, o sempre excêntrico Elon Musk respondeu com um emoji de coração a um vídeo dessas declarações.

A disputa eclodiu depois que Musk chamou a nova proposta tributária de Trump de “abominação repugnante”, complicando o avanço do “Big Beautiful Bill” no Congresso, onde os republicanos estão em uma corda bamba com a maioria.

Reconciliação no horizonte?

Embora Musk tenha apagado várias postagens críticas, incluindo uma em que se expunha à ideia de impeachment, tudo indica que o magnata pode estar suavizando sua postura. Pessoas próximas a ele dizem que sua raiva está esfriando e não descartam uma tentativa de consertar o relacionamento.

Por enquanto, a Starlink permanecerá no ar, a Tesla ainda está ligada e... o drama continua. Haverá reconciliação? Ou mais drama digital?