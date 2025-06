As 8 diferenças mais importantes entre o Nintendo Switch 2 e seu antecessor

O Nintendo Switch original foi um divisor de águas em 2017. Foi o console híbrido que nos permitiu levar Zelda ao banheiro, Mario ao metrô e Smash ao sofá. Mas agora, com a chegada do Switch 2, a grande N está dizendo: “E se fizermos tudo isso... mas melhor?”

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Aqui estão as 8 diferenças mais importantes.

1. Tela maior, mais portas, mas não muito pesado

O Switch 2 tem uma tela LED de 7,9 polegadas, em comparação com a tela de 6,2 polegadas do original e a tela de 7 polegadas do modelo OLED. Mas não se preocupe: não parece que você está carregando um tijolo, como outros consoles. Além disso, agora ele tem portas de carregamento na parte superior e inferior, ideais para jogar enquanto carrega sem machucar o pulso.

2. Um dock com superpoderes: agora ele realmente faz alguma coisa

O dock do Switch original era mais estético do que funcional. O do Switch 2 permite jogos em 4K (sim, 4K!) e vem com uma ventoinha embutida para manter o calor sob controle. Agora, encaixar o console no dock realmente faz sentido.

3. Joy-Con 2: Maior, Magnético e com Função de Mouse

Além de ser maior, o Joy-Con 2 se encaixa magneticamente e tem código de cores. Mas o mais incrível é que agora ele pode ser usado como mouse em alguns jogos, como Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Quem pediu isso? Ninguém. Vamos tentar? Com ​​certeza.

4. GameChat e videochamadas durante o jogo

Com o botão C, os controles Joy-Con 2 ativam o GameChat, um recurso de videochamada. Quer ver a cara um do outro enquanto alguém joga uma concha azul em você em Mario Kart World? Agora você pode... mesmo que a qualidade do vídeo seja mais meme do que 4K.

ANÚNCIO

5. Internet aprimorada: jogue mesmo em Wi-Fi emprestado

Se você jogava no Switch original com um hotspot, sabia como era. Mas com o Switch 2, você baixa mais rápido e joga online mesmo em conexões ruins. Mario Kart 8 Deluxe agora roda bem mesmo em Wi-Fi roubado do seu vizinho.

6. A eShop recebe uma (pequena) reformulação

A eShop ainda não tem música e agora é um pouco mais complicado encontrar demos. Mas pelo menos agora você pode ver seus jogos favoritos na tela principal, e os filtros de ofertas melhoraram. Pequenos passos.

7. Bem-vindo, GameCube!

O Switch 2 incluiu jogos de GameCube desde o primeiro dia: F-Zero GX, Wind Waker (versão original, não a remasterizada) e SoulCalibur 2. Podemos finalmente dizer que The Legend of Zelda: The Wind Waker chegou… embora não na versão que muitos esperavam.

8. Mais memória, mas com placas premium

O Switch original vinha com 32 GB. O OLED, 64 GB. Mas o Switch 2 tem 256 GB, o que é um alívio. Claro, agora você precisa de cartões microSD Express, que são mais caros. A boa notícia: Mario Kart World ocupa apenas 21,9 GB, então você terá bastante espaço antes de esvaziar a carteira.

LEIA TAMBÉM:

Nintendo Switch 2 tem um problema muito mais complexo que seu antecessor: ser consertado

Da música para o console: este é o novo jogo do vocalista do Imagine Dragons

Jurassic World Evolution 3 confirmado: aqui estão as novidades

Resumindo, o Switch 2 não reinventa a roda, mas a faz girar melhor. Vale a pena a mudança? Depende do quanto você ama 4K, videochamadas incríveis e reviver a era do GameCube.