A internet quebrou? O Chrome atingiu sua maior pontuação de velocidade na web

O Chrome, o navegador mais popular do mundo (e também um dos mais criticados), acaba de alcançar algo que parecia impossível há alguns anos: quebrar seu próprio teto de velocidade. Em uma publicação recente no blog oficial do Chromium, o Google anunciou que o Chrome atingiu sua maior pontuação no Speedometer 3, um dos testes de desempenho web mais exigentes.

Sim, o navegador que gerou mais memes por consumir sua RAM agora está mais rápido do que nunca. De acordo com o Google, o Chrome está 10% mais rápido do que em agosto de 2024.

Isso se traduz em navegação mais fluida, menos espera e mais tempo para fazer o que você realmente quer fazer na internet (como procrastinar produtivamente).

O que é o Speedometer 3 e por que ele importa?

O Speedometer 3 não é apenas um nome legal: é um teste desenvolvido pela Apple, Mozilla, Google e outros especialistas para medir o desempenho de navegadores modernos. Ele avalia tarefas comuns, como carregar sites, executar scripts JavaScript, renderizar gráficos, manipular elementos na tela e tudo o mais que faz um site ter um bom desempenho ou travar quando você mais precisa.

Em outras palavras, uma pontuação alta no Speedometer 3 significa uma experiência na web mais rápida e fluida.

O Chrome se livra da má fama

Por anos, o Chrome foi o campeão... dos memes de consumo excessivo de memória. “Quer abrir três abas? Claro, vou usar 8 GB de RAM.”

Mas esses novos avanços mostram que o Google está levando a otimização de navegadores a sério. É claro que, embora a velocidade tenha melhorado, nem tudo se resume à rapidez com que uma página carrega.

Existem outros fatores igualmente importantes: privacidade, segurança, recursos adicionais e suporte a extensões. Um navegador super-rápido não serve para muita coisa se vazar seus dados como um regador.

O Chrome é o navegador perfeito?

A resposta curta: não. Embora essa melhoria seja um grande avanço, não existe um navegador perfeito para todos. O que importa é o que você mais valoriza: velocidade, personalização, privacidade ou um pouco de tudo. Firefox, Edge, Safari e Brave ainda oferecem opções robustas.

Mas se a navegação ultrarrápida é sua prioridade, o Chrome subiu alguns degraus. E se continuar assim, talvez você não só pare de reclamar do uso de RAM... como até o recomende!