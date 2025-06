Jurassic World Evolution 3 confirmado: aqui estão as novidades

Atenção, fãs de dinossauros e parques temáticos caóticos! Durante o Summer Game Fest, a Frontier Developments soltou a bomba: Jurassic World Evolution 3 é uma realidade. E sim, ele chega mais feroz e completo do que nunca em 21 de outubro de 2025, para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A fórmula básica ainda é a que amamos: construa e gerencie seu próprio Jurassic Park, crie dinossauros pré-históricos e (com sorte) evite que tudo saia do controle. Mas agora, há um toque evolutivo: você poderá criar gerações inteiras de dinossauros!

O jogo incluirá mais de 80 espécies, cada uma com variantes masculinas, femininas e juvenis. Em outras palavras, você verá suas criaturas favoritas eclodirem, crescerem e rugirem, de bebês adoráveis ​​a titãs gigantes. Mais ferramentas, mais caos... mais personalização.

Você era um daqueles que sonhava em redesenhar cada canto do parque? Boas notícias: Jurassic World Evolution 3 oferecerá ferramentas de edição de terreno muito mais precisas, o que significa que agora você pode ajustar cada metro quadrado do seu parque.

Além disso, o jogo se integra ao Frontier Workshop, onde você pode compartilhar suas criações ou baixar as de outros jogadores, desde estruturas criativas até parques temáticos inteiros prontos para o desastre. Se você queria se tornar um arquiteto do caos jurássico, agora é sua chance.

Goldblum retorna e a IA entra em ação

Sim, você ouviu direito: o Dr. Ian Malcolm retorna, dublado pelo lendário Jeff Goldblum. Seu carisma e seus alertas sobre as consequências de “brincar de Deus” também aparecem no trailer de anúncio.

ANÚNCIO

Mas isso não é tudo: Jurassic World Evolution 3 também experimenta com IA generativa. Os avatares de cientistas do jogo foram projetados com essa tecnologia, algo novo e bastante ambicioso dentro do gênero.

LEIA TAMBÉM:

Já se passaram 54 anos e ninguém conseguiu tirar uma foto da Terra do espaço como a da missão Apollo 15

‘One Piece’ entra em sua saga final: teorias malucas, mistérios resolvidos e o que ainda pode acontecer

Essas seriam as novidades da próxima Xiaomi Smart Band 10

Com mais espécies, gerenciamento de parques mais aprofundado, ferramentas aprimoradas e um toque de inteligência artificial, Jurassic World Evolution 3 promete ser uma verdadeira evolução do caos jurássico que tanto amamos.