Da música para o console: este é o novo jogo do vocalista do Imagine Dragons

Quem disse que astros do rock só sabem fazer música? Dan Reynolds, o carismático vocalista do Imagine Dragons, decidiu expandir seu repertório e lançar seu próprio videogame. Assim nasceu Last Flag, um novo jogo de tiro multijogador que foi apresentado em estreia mundial no Summer Game Fest.

E ele não veio sozinho: Reynolds cofundou o estúdio Night Street Games com seu empresário Mac Reynolds, provando que o talento criativo está na família... e agora também nos pixels.

Last Flag é uma versão moderna e explosiva do clássico modo “Capture a Bandeira”, mas com um toque nostálgico: tudo se passa em um game show de TV fictício dos anos 1970.

Acrescente a isso a voz inconfundível de Dan como narrador e um design de som meticulosamente elaborado, e você terá a receita para algo com aparência, som e jogabilidade diferentes.

Dez Personagens, Mapas Enormes e uma Bandeira Cantante

Durante o trailer exibido no Summer Game Fest, pudemos vislumbrar uma galeria de personagens coloridos e únicos, cada um com armas, habilidades e... sim, sua própria voz.

O estilo gráfico cartunesco lembra um pouco o de Team Fortress 2, mas com penteados mais retrô e possivelmente mais sintetizadores na trilha sonora.

A verdadeira joia do jogo são os mapas: vastos, verticais e cheios de segredos. Last Flag não se trata apenas de atirar, mas também de encontrar — e escapar — da bandeira antes que o caos tome conta de você.

E, a propósito, cada bandeira tem sua própria música, então se você ouvir uma melodia suspeita, é hora de correr (ou se esconder).

Outro detalhe interessante: as equipes podem capturar torres que ajudam a localizar a bandeira inimiga. Mas cuidado, porque se você encontrá-la primeiro, não precisa eliminar todos: uma boa fuga pode decidir a partida.

Quando vamos jogar?

Ainda não há uma data exata, mas Last Flag está previsto para ser lançado no final de 2025. Ele estará disponível para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Até lá, os fãs podem acompanhar as novidades nos canais oficiais do jogo e torcer para os testes ainda este ano.