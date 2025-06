Essas seriam as novidades da próxima Xiaomi Smart Band 10

As pulseiras inteligentes da Xiaomi conquistaram seu lugar como as favoritas de muitos. O segredo? Muito por pouco: elas oferecem uma infinidade de recursos por um preço bastante acessível. E agora, tudo indica que a Xiaomi Smart Band 10 está chegando... e quase tudo já foi vazado.

Então, se você estava pensando em atualizar sua pulseira ou comprar esta pulseira pela primeira vez, contaremos os detalhes mais interessantes sobre esta nova geração.

Um design familiar com pequenos ajustes

De acordo com vazamentos do Xpertpick e do informante Sudhanshu Ambhore, o design não será muito surpreendente: a Smart Band 10 manterá a clássica tela alongada em formato de “pílula”, que já é uma assinatura da marca. Mas ela virá em três cores que sempre ficam bem: preto, prata e rosa.

Uma tela maior? Sim! Agora seria um AMOLED de 1,72 polegadas (em comparação com 1,62 do modelo anterior), com resolução de 212 x 520 pixels. Ideal para visualizar suas estatísticas sem forçar a vista.

Mais bateria, mais esportes, mais de tudo

Um dos pontos fortes parece ser a bateria: 230 mAh, que promete até 21 dias de uso. E se você esquecer de carregá-la, ela estará pronta novamente em uma hora. Nada mal para quem odeia ficar procurando o carregador de vez em quando.

Você é atleta (ou prefere fingir que é)? Dizem que a Smart Band 10 vem com suporte para mais de 150 modalidades esportivas e um sensor PPG para medir a frequência cardíaca. Ela também rodará Hyper OS 2.0 e será compatível com Android (versão 8.0 e posterior) e iOS (versão 12 e posterior).

E o preço?

Ainda não há data de lançamento confirmada, mas se o vazamento for verdadeiro, a Smart Band 10 custará entre 40 e 50 euros na Europa (cerca de US$ 46 a US$ 57). Bastante tentador se tudo cumprir o que promete.