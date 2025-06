‘One Piece’ entra em sua saga final: teorias malucas, mistérios resolvidos e o que ainda pode acontecer

One Piece, o mangá que começou em 1997, está vivendo sua saga final. Após mais de 25 anos de aventuras, risadas, traições e batalhas épicas, Eiichiro Oda decidiu que era hora de levar Luffy e sua tripulação ao clímax de sua jornada. A saga final não só está correspondendo às expectativas, como as quebra completamente com revelações que estão reescrevendo a história do mundo inteiro.

Da chegada de Egghead aos mistérios de Im-sama, o retorno de personagens-chave como Dragon e Shanks e o envolvimento dos Gorosei, toda semana os fãs recebem doses explosivas de informações que esperavam há anos. E, claro, teorias também surgem: algumas lógicas, outras completamente fora de controle. Abaixo, uma análise completa de como One Piece está encerrando seus arcos, quais mistérios já têm respostas, quais permanecem em aberto e o que o famoso tesouro lendário poderia realmente ser.

Cabeça de Ovo, o Laboratório da Verdade

A saga final começou com o arco Cabeça de Ovo, o laboratório insular do Dr. Vegapunk. Longe de ser apenas um local para exibir tecnologia futurista, Cabeça de Ovo se tornou o catalisador para algumas das revelações mais importantes do mangá.

Vegapunk, um dos personagens mais misteriosos de toda a série, começa a revelar verdades que abalarão o mundo. Ele fala sobre o Século Vazio, Joy Boy, os Poneglyphs e até mesmo sobre a existência de uma civilização tecnologicamente superior que existiu há 900 anos.

Este arco também serve para reintroduzir personagens-chave como o CP0 Rob Lucci e mostrar o verdadeiro poder dos Gorosei, que aparecem em combate pela primeira vez na história. O aparecimento de Saturno, um dos Cinco Anciões, e sua transformação demoníaca deixaram claro que as coisas não são mais o que pareciam.

Boa Hancock

O Despertar de Luffy e o Verdadeiro Poder da Gomu Gomu

Um dos momentos mais loucos da saga final foi a revelação da Akuma no Mi de Luffy. Durante a batalha em Wano, foi revelado que sua Gomu Gomu no Mi não era uma fruta do tipo Paramecia, mas uma Zoan mitológica: a Hito Hito no Mi, modelo Nika.

Isso muda tudo. Luffy não tem apenas uma fruta de borracha. Ele tem o poder do “Deus Sol” Nika, uma figura mitológica associada à liberdade, ao riso e à libertação dos oprimidos. Seu Gear 5 representa exatamente isso: um poder absurdo, caótico e livre.

One Piece

Essa mudança deu ao personagem uma nova dimensão. Luffy não é apenas um capitão divertido. Ele é herdeiro de uma vontade ancestral, conectado a Joy Boy e possivelmente destinado a mudar o mundo para sempre.

O Século Vazio Não É Mais Tão Vazio

Um dos maiores mistérios de One Piece sempre foi o “Século Vazio”, um período de 100 anos que o Governo Mundial apagou dos livros de história. Durante anos, Oda vem deixando pistas sobre o que realmente aconteceu.

Na saga final, por meio das memórias de Vegapunk e das descobertas de Robin, confirma-se que, durante aquele século, existiu um Reino Antigo, destruído por uma aliança de nações que mais tarde formaria o Governo Mundial.

Esse reino parece ter tido tecnologia avançada, filosofias de liberdade e um inimigo direto: a tirania. Sua figura central: Joy Boy, um líder que deixou uma mensagem no Poneglyph na Ilha dos Homens-Peixe, pedindo desculpas por não cumprir uma promessa.

O fato de o Governo Mundial querer esconder essa informação a todo custo só aumenta o suspense. Algo muito grande e perigoso se esconde por trás de One Piece.

Im-sama e os verdadeiros governantes do mundo

Outra bomba da saga final é o aparecimento de Im-sama, uma figura sombria que se senta no trono vazio e a quem até os Gorosei obedecem. Im parece ser o verdadeiro poder por trás do Governo Mundial, e sua existência foi uma reviravolta completa.

Ao longo dos capítulos finais, sugere-se que Im está vivo desde o Século Vazio, ou pelo menos tem conhecimento íntimo dele. Ele usa uma arma de destruição em massa semelhante à “Arma Antiga” para destruir ilhas inteiras como se não existissem.

One Piece é um dos animé mais populares nos Estados Unidos (Captura)

O trono vazio não estava tão vazio assim. E isso implica que toda a história oficial do mundo de One Piece se baseia em uma grande mentira.

Teorias favoritas dos fãs: o que é One Piece?

A cada nova revelação, o fandom de One Piece se enche de teorias. Algumas das mais populares (e ousadas) são:

One Piece é uma história: uma versão completa do Século Vazio que destruiria a legitimidade do Governo Mundial.

One Piece é o “mundo inteiro”: uma unificação física do planeta após a destruição da Red Line e a união dos mares.

One Piece é uma arma ancestral: possivelmente Urano, a terceira arma ancestral.

One Piece é o riso: uma recompensa simbólica que confirma que a liberdade e a aventura eram o verdadeiro prêmio.

Oda disse em entrevistas que One Piece não será algo simbólico, mas um “prêmio real”. Mas isso não diminuiu a criatividade do fandom.

O Papel de Shanks, Barba Negra e os Grandes Jogadores

A saga final também está tirando muitos jogadores secundários do tabuleiro e focando nos verdadeiros candidatos ao trono.

Shanks finalmente está em movimento, buscando ativamente por One Piece.

Barba Negra continua sendo a ameaça mais perigosa, com duas Frutas do Diabo e uma tripulação letal.

Monkey D. Dragon, pai de Luffy, também começa a agir, e os Revolucionários estão em guerra aberta com o governo.

Buggy, surpreendentemente, faz parte dos Yonkou e faz discursos inspiradores sobre a busca por One Piece.

Todos convergem para o mesmo ponto: Laugh Tale, a ilha final da Grand Line. Um confronto é inevitável.

Franky One Piece

O Legado de Gol D. Roger e a Risada Final

Uma das cenas mais impactantes do mangá foi o flashback de Gol D. Roger e sua tripulação chegando a One Piece... e rindo. Roger declara que eles nasceram cedo demais, que não podem fazer nada com o que descobrem.

Isso implica que One Piece está relacionado a uma mudança que só pode acontecer quando o mundo estiver pronto. E que Joy Boy, Luffy, ou quem quer que seja seu herdeiro, deve trazer essa mudança.

A risada de Roger é fundamental. Pode ser a risada de entender a verdade, de ver a ironia ou de perceber que tudo valeu a pena.

Quanto Tempo Resta e Como Pode Terminar

Eiichiro Oda disse que está se preparando para o final há anos e que a saga final pode levar de 5 a 7 anos, dependendo do ritmo. Em junho de 2025, já tínhamos quase 2 anos de conteúdo para a saga final.

O arco Cabeça de Ovo está chegando ao seu clímax. Depois, pode vir Elbaf (a terra dos gigantes), uma possível guerra final e, finalmente, a chegada a Laugh Tale.

O final pode incluir:

Um confronto entre Luffy e Barba Negra.

A queda final do Governo Mundial.

Uma grande guerra envolvendo todos os lados.

A descoberta de One Piece e o legado de Joy Boy.

One Piece está vivenciando o momento mais emocionante de sua história. A saga final está cumprindo tudo o que prometeu: revelações, batalhas lendárias, teorias desencadeadas e uma sensação de que a jornada está realmente chegando ao fim.