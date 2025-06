Inteligência Artificial deve consumir mais energia que o Bitcoin neste ano

Parece que não apenas nossas tarefas, pesquisas e e-mails estão caindo nas mãos da inteligência artificial... mas também uma enorme parcela da energia elétrica global. Uma nova análise sugere que, até o final de 2025, modelos de IA poderão estar consumindo quase metade de toda a eletricidade consumida pelos data centers do planeta.

E sim, isso seria mais do que a mineração de Bitcoin.

O estudo que dispara o alarme

Por trás dessa previsão está Alex de Vries-Gao, pesquisador do Instituto de Estudos Ambientais de Amsterdã e autor do site Digiconomist, famoso por monitorar de perto o consumo de energia das criptomoedas.

Agora, ele está de olho em outro devorador de watts: a inteligência artificial. Em um comentário recente publicado na revista Joule, de Vries-Gao detalha como, mesmo sem dados exatos de grandes empresas de tecnologia, esse crescimento energético pode ser estimado pela análise da cadeia de suprimentos de chips de IA.

O resultado? Até 20% do consumo de eletricidade dos data centers já é atribuível à IA, e o número continua aumentando.

Outro “monstro da energia” como o Bitcoin?

Segundo de Vries-Gao, a história se repete. Depois de ver o Ethereum se mover em direção a um modelo mais eficiente, ele pensou que poderia fechar seu caderno de análises. Mas então... surgiu o ChatGPT. “Pensei: ‘Lá vamos nós de novo!’”, brinca ele em entrevista ao The Verge.

A semelhança? Aquela mentalidade competitiva de “maior, mais rápido, melhor”, que nos impulsiona a treinar modelos de IA cada vez mais gigantescos e ávidos por energia.

O que isso significa para o planeta?

Embora a IA esteja melhorando em eficiência, seu uso está se expandindo mais rápido do que pode ser otimizado. E isso levanta novos desafios ambientais, assim como aconteceu com as criptomoedas. Se não for controlada, essa revolução digital pode ter um custo energético igual ou superior ao boom do Bitcoin.