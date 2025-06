“Um sonho realizado”: ​​‘Chespirito’, a série biográfica que revive a comédia que marcou a TV

A televisão não seria o que é sem a magia de Chespirito. Durante décadas, suas histórias, personagens e citações inesquecíveis nos fizeram rir, refletir e, acima de tudo, nos sentir parte de algo. Roberto Gómez Bolaños não foi apenas o criador de Chaves, Chapolin Colorado e Doutor Chapatín. Ele foi o arquiteto de uma comédia que tocou o coração de milhões em toda a América Latina. Com uma mistura de inocência, crítica social e ternura, ele construiu um universo que moldou gerações inteiras.

ANÚNCIO

Agora, 50 anos após o surgimento desse fenômeno cultural, a série ‘Chespirito: sem querer querendo’ chega à Max, uma produção biográfica que presta homenagem ao homem que transformou a televisão hispânica com humor, humanidade e uma pitada de malícia.

Um projeto cheio de coração e reflexão

Chespirito Chespirito, a nova série de Max, rende homenagem ao universo criado por Roberto Gómez Bolaños (MAX)

Em uma entrevista com o elenco, descobrimos que, além de retratar os rostos queridos que vimos na tela por décadas, os atores reviveram uma parte íntima da nossa história coletiva. “Só vimos o roteiro quando fomos selecionados, mas sabíamos que era algo grande”, diz Miguel Islas, que interpreta Germán Valdés, “Seu Madruga” (Don Ramón).

Para Andrea Noli, interpretar Angelines Fernández, a lendária Dona Clotilde, foi “um sonho que se tornou realidade”. “Quando o casting para a série chegou, foi monumental. Você começa a pesquisar, a ver as semelhanças. Acho que é aí que você começa a realizar sonhos. E, no final, isso já é realidade.”

Andrea Noli Andrea Noli interpreta Angelines Fernández, atriz que deu vida à Dona Clotilde (Max)

Mas esta série não só revive os personagens, como também mostra as pessoas por trás deles: suas lutas, suas contradições, sua humanidade.

Um convite para redescobrir o ícone da televisão mexicana

A atriz Paola Montes de Oca, que interpreta María Antonieta de las Nieves, relata com emoção o processo de conhecer a verdadeira Chiquinha. “Desde o início, ela foi muito aberta e gentil, me contando sobre sua vida, sua juventude e como começou a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Eu a admiro por muitos motivos, especialmente por perseguir seus sonhos como eu, o que me ajudou a encontrar um ponto em comum para construir e capturar a essência de María Antonieta.”

Chespirito Chespirito, a nova série de Max, rende homenagem ao universo criado por Roberto Gómez Bolaños (MAX)

Para Juan Lecanda, que interpreta Marcos Barragán, o “Quico” , a série representa mais do que uma reconstrução do passado: “É fazer parte do universo do comediante mais prolífico do México. Fazer parte disso, 50 anos depois, é um presente que só a vida pode te dar.”

ANÚNCIO

Talvez o aspecto mais comovente seja como os atores reconhecem a verdadeira dimensão de seus personagens agora que passaram por isso. “Estamos vivendo o que eles viveram”, reflete Miguel Islas. “Chespirito os chamou, confiou neles e criou algo que eles jamais imaginaram que ainda estaria vivo meio século depois. Agora nós também estamos vivendo isso. É uma homenagem involuntária, mas como ele diria... sem querer, querendo.”

E se pudessem dizer algo a Chespirito? Andrea Noli não tem dúvidas: “Eu lhe daria um abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. Que gênio.”

LEIA TAMBÉM:

Morre influenciadora famosa por comer cosméticos; do que ela morreu?

“Novo Superman” revela o sacrifício extremo que lhe permitirá superar Henry Cavill em físico e poder

Meghan Markle reaparece com Lilibet e revela foto inédita no quarto aniversário da princesinha

Com Chespirito, Max não apenas revive uma era de ouro da televisão, mas também nos convida a olhar com novos olhos o que se esconde por trás do figurino, do bairro, da esquete. Porque o legado de um gênio não se mede por quantas vezes ele nos fez rir, mas por quantas vezes voltamos a ele para entender quem somos.