Rússia acusa um videogame de apoiar a Ucrânia

O que começou como um jogo de tanques online acabou no meio de um conflito geopolítico. Foi assim que World of Tanks, um popular jogo de guerra, se viu no centro de uma grave acusação: segundo o governo russo, parte do dinheiro gerado pelo jogo pode ter ido parar na Ucrânia.

A reação? A Rússia congelou os ativos da Lesta Games, o estúdio responsável pela versão russa do jogo.

Uma origem ucraniana que incomoda Moscou

O estúdio original por trás de World of Tanks é a Wargaming, sediada no Chipre, mas com raízes na Bielorrússia. Em 2022, logo após o início da invasão russa à Ucrânia, a empresa se retirou da Rússia e da Bielorrússia, deixando a gestão de seus jogos naquela região para a Lesta Games.

Desde então, a Wargaming tem apoiado publicamente a Ucrânia e até arrecadado fundos para o país.

Isso, segundo as autoridades russas, é motivo suficiente para considerar a empresa uma ameaça. E embora a Lesta Games insista que não tem vínculos com a Wargaming, o governo russo não vê dessa forma.

O jogo está financiando o “inimigo”?

Moscou não apenas congelou os ativos da Lesta Games como também acusou seu cofundador, Malik Khatazhaev, de fazer parte de um “grupo extremista” supostamente ligado a Viktor Kisly, CEO da Wargaming.

As provas contra ele parecem saídas de um filme de suspense: imagens do apoio da Wargaming à Ucrânia durante eventos de arrecadação de fundos.

No entanto, as autoridades russas têm buscado tranquilizar os jogadores: não, vocês não serão presos por comprar tanques virtuais. Pelo menos não ainda.

O futuro do jogo e da Lesta Games na Rússia

A Câmara dos Lordes já está discutindo a transferência dos ativos da Lesta Games para outra “empresa russa especializada”, o que equivale essencialmente à nacionalização. Enquanto isso, o resto do mundo continua jogando World of Tanks sob a égide da Wargaming sem problemas legais.